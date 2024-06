Temptation Island 2024, ora sì che manca un soffio. Giovedì 27 giugno, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, quello con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ormai il re dei falò. Da quanto si è appreso saranno 6 le puntate previste e i 14 i protagonisti tra fidanzati e fidanzate per un totale di 7 coppie pronte a mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti.

Da regolamento sono tutti non sposati e senza figli in comune e, anche a giudicare dai video di presentazione diffusi sui social del programma, alle prese con problemi di vario tipo tra cui gelosie, tradimenti e difficoltà a pensare a passi importanti come la convivenza. Nelle ultime ore, poi, fuori anche i nomi di tentatori e tentatrici.

Temptation Island, c’è anche il figlio di Anna Tedesco di UeD

I tentatori e le tentatrici svolgono un ruolo fondamentale: proveranno a mettere in difficoltà fidanzati e fidanzate, divise come sempre in due diversi villaggi dell’Is Morus Relais in Sardegna. E come ogni anno tra loro ci sono alcuni volti già visti in tv o collegati a personaggi già noti al pubblico.

Come Maicol, ragazzo di 28 anni che abita a Gubbio e, appunto, nella squadra dei single di Temptation Island 2024. Nel dettaglio è “un operaio metalmeccanico e ha due gatti. È legato a sua mamma e tra le sue passioni c’è lo sport, la fotografia e i viaggi”, si legge.

E Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram rivela che la mamma cui è tanto legato è un’ex dama di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Anna Tedesco, protagonista di spicco del programma che ha fatto parte del dating show all’epoca della storia d’amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani.