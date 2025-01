Jessica Morlacchi e la decisione di ritirarsi dal Grande Fratello. L’uscita della cantante dal reality show di Canale 5 ha provocato un vero e proprio terremoto, dentro e fuori la casa. Jessica, come noto, è stata una delle veterane di questa edizione. Era entrata nella casa a settembre, fin dalla prima puntata del programma, e molti ritenevano che avesse buone possibilità di arrivare fino in fondo. Sul web in queste ore si discute se il gesto di Jessica sia stato un atto di coraggio o, al contrario, di codardia.

Pamela Petrarolo è uno dei concorrenti che è stato più vicino a Jess. Secondo Pamela la cantante avrebbe compiuto un grave errore di valutazione: essersi illusa di poter contare su una presenza maschile. “Non doveva neanche guardarli gli uomini, doveva viaggiare per sé stessa e fare un percorso da sola. Perde la ragione, perché è una donna che ha bisogno di sentirsi amata. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno. Si vuole sentire importante”.

Leggi anche: “Non mi piaci”. Grande Fratello, Alfonso D’Apice si lancia ma viene rimbalzato





“È crollata per colpa sua”. Grande Fratello, arriva nuova verità su Jessica Morlacchi: cosa non si è visto in tv

Il riferimento potrebbe essere in particolare a Luca Calvani: l’accusa dei telespettatori all’attore è di aver voltato le spalle a Jessica, schierandosi con Helena Prestes dopo l’ultima lite tra le due concorrenti. Intanto, riecheggiano ancora le parole di Signorini in puntata: “Il limite è stato evidentemente superato”, aveva detto il presentatore a seguito delle pesanti liti scoppiate nella Casa. “Ilaria, Jessica, Helena: siete in nomination d’ufficio. Andrete direttamente al televoto per l’eliminazione, insieme ai nominati di stasera. Si tratta dell’ultima ammonizione prima di un’eventuale squalifica.”

A quel punto, Jessica ha chiesto se fosse possibile abbandonare il gioco. Signorini ha risposto: “Noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a rimanere nella casa del Grande Fratello. Se tu, dopo aver appreso la decisione relativa alle parole sconvenienti con cui ti sei espressa, decidi di abbandonare questa sera stessa, lo puoi fare senza problemi”.

Oltre al danno, per Jessica potrebbe arrivare anche la beffa. Secondo quanto riportato da ilsabato.com, la Morlacchi rischia di pagare una penale per il suo abbandono. “Ma a quanto ammonta?” La cifra ipotizzata sembra piuttosto alta. “Ufficialmente, non ci sono conferme, ma secondo alcuni rumors alimentati dalle dichiarazioni di ex concorrenti, la multa potrebbe arrivare fino a 50.000 euro”.

Il sito aggiunge che ogni concorrente firma accordi diversi, stabiliti in base a vari fattori. La penale serve da deterrente per altri partecipanti e aiuta il Grande Fratello a fronteggiare i disagi causati da eventuali abbandoni. Non è chiaro se e quanto Jessica dovrà pagare alla produzione, ma nel caso “si parla sicuramente di cifre molto alte”.

Jessica Morlacchi ha lasciato la casa manifestando apertamente il suo dissenso nei confronti del reality. Secondo alcuni rumors, sarebbe anche pronta a intraprendere azioni legali. Questa indiscrezione è stata riferita da una fonte anonima agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano.