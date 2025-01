“Ci dispiace, siamo costretti”, arriva la notizia più triste per i fan del Grande Fratello. Ci sono infatti importanti cambiamenti in vista per il reality show di Canale 5. L’annuncio è del tutto inaspettato e rappresenta l’ennesima modifica in una stagione particolarmente turbolenta. La comunicazione non è piacevole per il pubblico, ma neanche per i concorrenti che da quattro mesi convivono ormai all’interno della casa più spiata d’Italia.

Secondo quanto trapelato, Mediaset ha preso una decisione importante per il programma. Il Grande Fratello, giunto alla sua 18ª edizione, inizia a mostrare segni di invecchiamento. Per la prima volta, gli ascolti non hanno premiato il “padre di tutti i reality show”, alimentando critiche e discussioni. A restare delusi sono i fan che si erano ormai abituati al doppio appuntamento settimanale, previsto il lunedì e il giovedì, rimarranno delusi.

“Scelta obbligata”. Comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione sul programma

A febbraio, durante la settimana del Festival di Sanremo, il Grande Fratello subirà una modifica nel prime time di Canale 5. Sebbene il reality mantenga il doppio appuntamento settimanale, lunedì e giovedì, giovedì 13 febbraio il programma non andrà in onda. Mediaset ha deciso di evitare lo scontro diretto con la terza serata del Festival, condotto da Carlo Conti, affiancato da Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Lunedì 10 febbraio, invece, è confermato il tradizionale appuntamento serale, subito dopo Striscia la notizia. Il reality tornerà poi direttamente lunedì 17 febbraio. Nonostante il calo degli ascolti, con una media di 2 milioni di spettatori e uno share che difficilmente supera il 16%, Mediaset ha deciso di prolungare il programma fino a maggio. La finale, inizialmente prevista per marzo, è stata posticipata. Lo ha annunciato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata: “Visto che quest’edizione sarà lunga, presto entreranno nuovi concorrenti. Li stiamo cercando”. Tuttavia, ora arriva un’ulteriore novità, che ha colto di sorpresa il pubblico.

Da poco si è saputo che tra i nuovi ingressi nella casa spicca il nome di Maria Teresa Ruta, pronta a rivivere l’esperienza dopo il successo nella versione Vip. Questo prolungamento servirà a Mediaset per mantenere vivo il prime time, nonostante la concorrenza di Rai 1, che spesso supera il 25% di share con le sue fiction. L’attesa è alta, ma resta da vedere se le novità basteranno a risollevare le sorti del reality più longevo della tv italiana.