“Oddio, è volata a terra con i bicchieri di vetro in mano!”. Paura al Grande Fratello: una concorrente cade in cucina, e all’interno della casa più spiata d’Italia scoppia il panico. L’incidente è avvenuto nella notte, mentre gli inquilini erano a tavola e avevano appena iniziato a mangiare, con l’eccezione di uno che si era attardato un attimo in cucina.

La prima ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata Pamela Petrarolo, che, come sempre, era in piedi per servire i suoi compagni. L’ex ragazza di Non è la Rai ha visto davanti a sé la terribile scena e non ha potuto fare a meno di gridare. Gli altri sono saltati sulla sedia dallo spavento: non tutti hanno capito subito cosa stesse accadendo, mentre alcuni di loro si sono voltati immediatamente per vedere cosa fosse successo. A terra c’era Eva Grimaldi.

“Oddio, aiutatela”. Grande Fratello, brutto incidente in cucina: le urla di Pamela per lei, tutti corrono

Pamela ha urlato: “Oddio, Eva! Non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano!”. I primi ad alzarsi per soccorrere l’attrice sono stati Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, mentre altri sono rimasti seduti, paralizzati dalla paura. Come Chiara Cainelli, che si copriva il viso con le mani.

Lollo e Tommy hanno raggiunto Eva con un balzo e, dopo essersi accertati delle condizioni dell’attrice, l’hanno aiutata ad alzarsi. Le immagini della caduta di Eva sono diventate virali sul web, impressionando molti utenti. Sui social c’è chi ha subito segnalato il pronto intervento dei due ragazzi. Fortunatamente, Eva non dovrebbe aver riportato conseguenze, ma per lei e per gli altri inquilini si è trattato di un bello spavento.

In questa occasione, si è visto un momento di unità nella casa: nonostante le tensioni causate da litigi e discussioni, i concorrenti si sono uniti nello spirito di solidarietà verso la loro sfortunata compagna. L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo il rientro di Eva Grimaldi nella casa. L’attrice era stata eliminata al televoto ed era uscita temporaneamente dal gioco, ma poco dopo è stata riammessa, dopo aver trascorso un periodo in tugurio. Per lei, si può dire che il reality inizi davvero ora

Non sono una #shailenzo ma devo fare i complimenti a Lorenzo che è stato l’unico uomo (insieme a Tommaso) ad alzarsi e ad andare subito da Eva quando è caduta e pensavano si fosse fatta male. Sono gesti che fanno la differenza e neanche poca. Tanto di cappello #grandefratello — G ✨🍓 (@Giuls1994_) January 26, 2025

Eva è caduta e gli unici che si sono alzati sono Lore e tommi. #grandefratello — Rosely🦋 (@roselili00) January 25, 2025

All’inizio, la presenza di Eva nella casa era stata paragonata a quella di una zia che dava consigli ai concorrenti più giovani, come se fossero suoi nipoti. Adesso, però, lei sta entrando sempre più nelle dinamiche del gioco. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà il suo percorso nella casa. Intanto, più volte, la concorrente ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter ricevere la visita di Imma Battaglia, la sua compagna di vita. Di certo, sarà presto accontentata.