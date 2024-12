Bufera in vista al Grande Fratello se la voce delle ultime ore dovesse essere confermata. Helena è finita al centro dell’attenzione, e insieme a lei pure Javier, alla luce di un retroscena su ciò che staaccadendo nella casa più spiata d’Italia. La Prestes sarebbe stata costretta a fare una cosa, sebbene forse non ne avesse del tutto voglia. Ma l’avrebbe fatto ugualmente.

E ora il pubblico del Grande Fratello si sente in diritto di conoscere tutta la verità su Helena e Javier. Non sappiamo se proprio Alfonso Signorini ne parlerà lunedì 16 dicembre, ma certamente si tratta di un argomento molto significativo che non potrà certamente passare in secondo piano. E potrebbe pure innescare altri furibondi litigi.

Leggi anche: “Sei un’imbecille”. Grande Fratello, Jessica esplode con Helena: pubblico contro di lei





Grande Fratello, retroscena su Helena: “Cosa è costretta a fare con Javier”

A quanto sembra le reali intenzioni di Helena al Grande Fratello sarebbero state diverse, ma c’è chi l’avrebbe quasi obbligata ad avere un atteggiamento particolare nei confronti di Javier. E proprio quest’ulimo potrebbe diventare una vera e propria vittima di una vicenda che dovrà sicuramente essere chiarita meglio.

L’influencer Deianira Marzano ha scritto in un’Instagram story che “pare che dall’agenzia abbiano spinto Helena ad attivare la narrazione di una storia con Javier. Onestamente dispiace per lui, se dovesse risultare vittima di una presa in giro“. Quindi, i sentimenti dell’ex Isola dei Famosi non sarebbero veritieri, se tutto ciò corrispondesse alla verità.

Certezze in merito non ce ne sono, ma spiegazioni potrebbero essere chieste a Helena, che potrebbe a questo punto avere un confronto con Javier per dirgli tutto.