“Soffoco, basta”. L’aria che Tira, Cicalone ’strangola’ Parenzo in diretta. Attimi di forte tensione su La7 per un teatrino che ha del trash. Nel salotto di David Parenzo, in cui si parla di attualità e di politica, il padrone di casa invita uno degli youtuber più famosi del panorama nazionale: Cicalone. Il content creato romano, famoso per i suoi servizi nelle zone più degradate di Roma e non solo, ha voluto dare dimostrazione di alcune tecniche di combattimento e difesa personale.

E la cavia con cui ha condotto queste pratiche è stata appunto David Parenzo. Simone Cicalone, nato a Roma all’inizio degli anni Settanta, è un grande appassionato di arti marziali. Pratica da sempre kickboxing e pugilato. L’uomo ha raccontato in diretta a L’aria che tira: “Ci accusavano di essere razzisti e che li picchiavamo senza motivo”.





L’ospite si riferisce a quanto accaduto pochi giorni fa alla fermata della metro A, dove è scoppiata una rissa tra il suo gruppo e una banda di borseggiatori. Simone Cicalone poi continua: “Mentre la mia operatrice stava facendo la ripresa, un ragazzo è riuscito a colpire la fotocamera, rompendola, e ha colpito l’operatrice. Davanti a quest’aggressione noi volevamo bloccarlo, lui scappava, a un certo punto l’ho bloccato per il collo con la classica presa che fanno le forze dell’ordine di tutto il mondo, si chiama mata leao”.

A questo punto David Parenzo si immola per il senso di cronaca e dice di fronte alle telecamere con sprazzo del pericolo: “Mi sottopongo io, lo faccia”. Attimi di panico quando Simone Cicalone prende alla lettera Parenzo e lo prende per il collo, da dietro le spalle. Il conduttore , con la poca aria rimasta scherza con l’ospite e gli chiede di fare lo stesso con l’assistente di studio.

Cicalone mostra a Parenzo la dinamica dell'aggressione: il video dagli studi de "L'aria che tira" pic.twitter.com/LpeoKqmQF8 — Anna Mobene (@annamobenesi) July 4, 2024

“Questa tecnica blocca la testa, è una tecnica di arti marziali”, ha quindi fatto sapere Cicalone. Parenzo allora dice spaventato: “Ma con questa mossa si rischia di far soffocare una persona”. “E’ possibile far svenire una persona, cosa che io non ho fatto”, precisa Cicalone senza mezzi termini.

