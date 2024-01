“Ma cos’hai sulla faccia?”. Affari Tuoi, il fuoriprogramma di Angelica. Nel popolare show televisivo Affari Tuoi, è andata in scena una storia che ha coinvolto profondamente il pubblico. La protagonista della puntata trasmessa sabato 20 gennaio era Angelica, una giovane madre proveniente da Rignano, in provincia di Firenze, accompagnata dalla sua mamma.

La partita è iniziata con una serie di colpi sfortunati che hanno eliminato quattro dei pacchi rossi più preziosi. Nonostante l’inizio difficile, Angelica ha dimostrato grande coraggio e determinazione, continuando a giocare. Durante la partita, un dettaglio ha attirato l’attenzione di alcuni: un segno sul volto di Angelica, probabilmente una sbavatura del trucco.





Angelica ha continuato a giocare per qualche minuto, fino a quando sua madre non le ha dolcemente accarezzato il viso e rimosso il segno con un dito. Questo gesto tenero ha emozionato i telespettatori, che hanno espresso il loro apprezzamento sui social media. La partita di Angelica è terminata con l’accettazione dell’offerta del dottore di 32.000 euro, nonostante il pacco che aveva in mano contenesse 300.000 euro.

Angelica ha accettato l’offerta pensando ai suoi due bambini e a un imminente appuntamento per il mutuo. Le sue lacrime hanno toccato anche il conduttore Amadeus, che si è immedesimato nella storia di questa giovane donna che sta per realizzare il sogno di una vita: acquistare una casa per lei e la sua famiglia.

Nonostante la delusione per non aver vinto i 300.000 euro, Angelica ha dimostrato che a volte, le decisioni guidate dal “cuore di mamma” possono essere le più sagge. La sua storia ha lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, dimostrando che anche in un gioco televisivo, possono emergere storie di coraggio e amore materno.

