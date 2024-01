Affari Tuoi, la storia di Angelica conquista tutti. Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, sabato 20 gennaio, del popolare show condotto da Amadeus. La concorrente si è presentata in studio con la mamma Leila ed è stata protagonista di un cammino fatto di alti e bassi. È partita male, ma poi si è ripresa e alla fine si è ritrovata con un pazzo azzurro e tre rossi, ossia 5.000, 10.000 e addirittura 300.000€.

L’offerta è stata a questo punto di 32mila euro e Angelica l’ha accettata. La concorrente ha spiegato, infatti, che a breve avrebbe dovuto accendere un mutuo e quindi non ha voluto rischiare oltre. Poco dopo resta con due pacchi, 5mila e 300mila euro e Amadeus fa notare: “Se non avessi accettato 32.000€, ora l’offerta del dottore sarebbe stata almeno il doppio”. Poi arriva la scoperta che lascia tutti di stucco.

Angelica perde 300mila euro. Ma a colpire è la sua storia

Angelica e la mamma scoprono che dentro al loro pacco c’erano 300mila euro. Avendo accettato l’offerta, però, hanno perso la possibilità di portarsi la ricca somma. Per un momento restano in silenzio poi Angelica sorride e Amadeus le abbraccia. A colpire il pubblico, comunque, è stata la sua storia.

“Sono rimasta incinta a 22 anni – ha spiegato Angelica – io e mio marito non avevamo niente e studiavamo ancora. Tutti mi dicevano che se avessi tenuto il bambino avrei rinunciato alla mia vita, invece mio figlio la vita me l’ha regalata perchè è stato lui la mia vittoria”. “Io e mio marito Alessandro non abbiamo mai avuto dubbi – ha proseguito – abbiamo deciso di tenere il bambino da subito. Poi, quando dovevamo sposarci, è scoppiata la pandemia perciò, dovendo aspettare, ci siamo detti: “Facciamo il secondo figlio nel frattempo?””.

300.000 euro li aveva davanti agli occhi per tutta la partita

Angelica ha anche ricordato il momento in cui ha rivelato ai genitori di essere incinta: “Mia mamma è rimasta con il ferro da stiro in mano, perchè stava stirando, mentre mio papà, quando gli ho detto che dovevo parlargli, ha pensato che avessi danneggiato la macchina, chiedendomi poi: cosa può esserci di peggio? Non mi ha parlata per un mese…”.

