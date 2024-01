L’Eredità, scoppia la polemica. Nella puntata di sabato 20 gennaio del popolare quiz show condotto su Rai1 da Marco Liorni sono in due ad arrivare ai Cento Secondi, Daniele e Federica. Ed è quest’ultima a vincere l’accesso alla ghigliottina. La concorrente riesce ad indovinare tutte le parole senza mai dimezzare il montepremi di 170mila euro. Le parole tra cui trovare un legame sono aperto, termini, comune, soldi e falso.

Federica dà la sua risposta che è “discorso” tuttavia fin da subito si capisce che la parola non è quella giusta. Quando poi Marco Liorni svela la parola esatta si scatena il putiferio. In tanti protestano: era troppo difficile, era impossibile e così via. Non è la prima volta che una parte del pubblico critica la soluzione, ma stavolta la protesta si diffonde a macchia d’olio.

Leggi anche: “Che schifo, cambiamo canale”. L’Eredità, finisce malissimo tra Matteo e Daniele: pubblico inferocito dopo quello che è successo





La risposta non piace a nessuno: “Impossibile da indovinare”

Con i quiz-show le polemiche sono all’ordine del giorno. In milioni seguono questi programmi e spesso non si trovano d’accordo con le scelte fatte dalle produzioni. Stavolta è l’Eredità a finire nell’occhio del ciclone. Marco Liorni dà la risposta: “La parola di questa sera è problema“. Il ‘problema’ è che molti considerano la parola troppo generica e si crea un vero e proprio caso.

“Problema è una di quelle parole a cui si può attaccare quasi qualunque aggettivo, impossibile da indovinare“, scrive un utente sulla piattaforma X. Un altro invece fa: “Sono un po’ troppe le parole che si accordavano perfettamente con le cinque della #ghigliottina: accordo, contratto, bilancio, oltre a problema stesso”. E ancora: “Scusate ma ci stava meglio Bilancio”.

Problema è una di quelle parole a cui si può attaccare quasi qualunque aggettivo, impossibile da indovinare #leredità — Ir Buino (@franco_lig2948) January 20, 2024

Io che cerco di capire gli indizi di Liorni#leredita pic.twitter.com/wjG2H014L6 — L'amorsfigato (@VagulaAnimula) January 18, 2024

Qualcuno se l’è presa anche con il conduttore. Sembra infatti che gli ‘aiuti’ di Marco Liorni non siano molto apprezzati, anzi non fanno altro che rendere tutto ancora più complicato: “I giri immensi di Liorni quando tenta di fare indovinare le parole ai concorrenti sono insopportabili”. Insomma ancora una volta L’Eredità accende le polemiche e sui social i telespettatori si fanno sentire eccome.

“Uh, ma le soluzioni…”. L’Eredità, polemiche dopo la ghigliottina (da 90mila euro) di Daniele