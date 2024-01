“Tutto finto, scelgono chi far vincere”. Bufera su L’eredità, il programma condotto da qualche tempo da Marco Liorni. È successo dopo l’ultima puntata del quiz, quella mercoledì 17 gennaio. A combattere per portarsi a casa un bel gruzzoletto c’è ancora Daniele, il campione che ha all’attivo diverse decine di migliaia di euro di montepremi accumulato. Per un’altra volta Daniele è tornato alla ghigliottina cercando di aggiudicarsi 90mila euro.

>> “Questa non dovevano fargliela”. Grande Fratello, tutti con Beatrice dopo la decisione degli autori

Tuttavia, anche questa volta, nel momento cruciale, le cose non sono andate per il verso giusto. Le parole utilizzate durante la fase finale della ghigliottina hanno suscitato molte discussioni sui social. La sequenza era composta da “cilindro, naturale, memoria, esperto e gruppo”. Daniele ha proposto la parola “viaggio”, ma non c’era una connessione evidente con le altre. A questo punto, Marco Liorni ha avviato la sua spiegazione per rivelare la soluzione. La parola corretta era “area”.





“Tutto finto, scelgono chi far vincere”. Bufera su L’eredità

Dice Liorni: “Area naturale, area della memoria, esperto d’area, l’area del cilindro e il gruppo musicale degli Area“. Insomma legami un po’ risicati secondo alcuni telespettatori che di fatto, sui social, si sono letteralmente scatenati puntando il dito contro gli autori e contro chi sceglie le parole per la ghigliottina finale.

Un utente scrive particolarmente: “Il problema della soluzione scelta dagli autori stasera è che sebbene sia applicabile a tutte e cinque le cinque parole della ghigliottina lo è con tutte in modo alquanto oppure molto vago, mentre con almeno un paio il legame dovrebbe essere più stretto e univoco”. E un altro è d’accordo con lui e fa sapere sempre sui social: “I tentativi di Liorni di dare indizi per la soluzione della Ghigliottina in realtà allontanano, confondono e imbarazzano ulteriormente chi deve rispondere”.

Mi piace molto l'eredità e in particolare il duello, ma dopo 4-5 mesi che va in onda diventa inguardabile perchè davvero c'è una disparità nelle domande che è incommentabile. Almeno provassero a mascherarla — Boo_Italia (@boo_italia) January 18, 2024

tutto finto anche a #leredita

scelgono loro chi far vincere, palese — stefano® (@stefanochelotti) January 17, 2024

E chiaramente c’è chi non la prende con sportività e fa sapere quello che pensa senza mezzi termini, seppur senza prove di queste affermazioni pesanti: “Tutto finto anche a l’eredità scelgono loro chi far vincere, palese”. Come sempre è bene ribadirlo: si tratta di commenti che non trovano veridicità in nulla.

Leggi anche: “Ma perché lo ascolta”. Affari Tuoi, la scelta del pacco di Luca e il pubblico critica suo figlio