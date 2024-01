Una sorpresa al Grande Fratello che però si sta ritorcendo contro agli autori. Almeno nel caso di Beatrice Luzzi che, insieme agli altri ‘veterani’ della Casa è stata destinataria di un premio. Con Anita, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio – tutti in gioco da settembre, dunque da ben 4 mesi, sono stati mandati in una Spa per rilassarsi, per trascorrete “un pomeriggio di relax” si leggeva nel comunicato.

Un bel regalo, apprezzato da tutti, ma non appena sono rientrati in Tugurio l’attrice ha avuto un crollo. Beatrice Luzzi, rientrata in serata come tutti gli altri inquilini, è parsa particolarmente scossa al punto da scoppiare in lacrime. Il motivo può essere dettato dal fatto che nella giornata di mercoledì, mentre era in spa con gli altri, fuori dalla casa c’è stata la tumulazione di suo padre, alla quale ovviamente non ha partecipato.

GF, autori nel mirino per Beatrice: “Potevano evitare”

“Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, scusatemi. Mi dispiace tanto. È veramente troppo“, ha detto mentre si trovava con Fiordaliso, che ha provato subito a rincuorarla.

Ma è evidente che Beatrice Luzzi non abbia apprezzato la decisione degli autori di fare questa sorpresa in un giorno per lei delicato. E anche Vittorio è del suo stesso parere. Ne ha parlato con Greta dicendosi molto dispiaciuto per la sua amica “perché è stata la giornata in cui hanno sepolto suo padre”.

“vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. mi dispiace tanto” BEA ❤️‍🩹 #luzzers #grandefratello pic.twitter.com/VhIwJTbkQd — beallux⋆ 。゚ ☁︎。⋆ 。 ゚ ☾ ゚ 。⋆ ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · (@innsaeix) January 17, 2024

Dopo la mancanza di tatto degli autori nei confronti di Bea, credo che Vittorio stia iniziando piano piano a capire il loro gioco subdolo che va avanti da Settembre a questa parte.#GrandeFratello #Vittuzzipic.twitter.com/kRxdLqKkD5 — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 18, 2024

“Sapevo che poteva essere un po’ lunga per lei. Infatti non capisco perché le hanno fatto fare ‘sta cosa oggi…”, ha aggiunto riferendosi agli autori del Grande Fratello. Un pensiero, questo, condiviso da molti spettatori, che sui social stanno accusando la produzione di insensibilità nei confronti dell’attrice romana.