Grande Fratello, la puntata di lunedì 15 gennaio è già archiviata. Eliminata Rosanna Fratello e Stefano Miele in nomination d’ufficio per aver portato nella Casa informazioni esterne come le percentuali di voto (anche se non è sceso nei dettagli), i concorrenti continuano indisturbati il loro percorso nel reality di Canale 5 iniziato ben 4 mesi fa. Proprio per questo motivo la produzione ha deciso di fare un regalo ai ‘veterani’, a chi cioè è entrato in gioco a settembre scorso.

Sono stati tutti convocati in Tugurio, dove è apparsa questa scritta sul Led: “Dopo 4 lunghi mesi di ‘resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?”. Ancora nessuna news e tutti a domandarsi: cosa sta succedendo? Quello che sembra certo è che è si tratti di una bella sorpresa.

Leggi anche: “Sono Mirko e Rebecca Staffelli”. Grande Fratello, pubblico sorpreso: fuori succede anche questo





GF, non c’è pace: si cambia ancora

La frase “assoluto pomeriggio di relax” ha fatto ipotizzare che i protagonisti del Grande Fratello possano aver raggiunto una stanza ignota della Casa dove magari è stato allestito un centro benessere, hanno pensato diversi utenti. Un po’ di svago insomma, anche se c’è ancora tempo per la nuova diretta. Che no, non sarà lunedì ma martedì e poi giovedì come annunciato da Signorini con tanto di doppio appuntamento settimanale. Ma a poco dalla comunicazione ufficiale del conduttore, un altro cambio in vista nella programmazione Mediaset della prossima settimana. L’ennesimo.

È il sito Davide Maggio a darne notizia parlando di ‘piani stravolti’ di Canale 5 per via della nuova formula della Supercoppa. La rete, a differenza di quanto previsto, trasmetterà due partite e non tre si legge sul sito. Se “Napoli-Fiorentina di giovedì 18 gennaio viene infatti relegata su Italia 1, mantenendo così intatta la programmazione della rete ammiraglia”, venerdì 19 e lunedì 22 gennaio “cambia invece il palinsesto di Canale 5”.

“Saltano, inevitabilmente, i programmi previsti in prima serata (niente Ciao Darwin venerdì 19 e niente Grande Fratello lunedì 22)” e questo lo sapevamo tanto che Signorini aveva già parlato di slittamento a martedì 23 con la successiva a giovedì 25 gennaio. Ma ora il sito annuncia un’altra variazione: giovedì è infatti confermata Terra amara e il Grande Fratello tornerà lunedì 29 con una puntata eliminatoria. Doppio appuntamento settimanale annullato, dunque. Insomma, non c’è veramente pace quest’anno e il reality si conferma il programma “più ballerino” di Mediaset citando il padrone di casa.