“Che schifo, cambiamo canale”. L’Eredità, finisce malissimo tra Matteo e Daniele: pubblico inferocito dopo quello che è successo

Ancona protagonista a L’Eredità. Nel programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il concorrente Matteo ha attirato l’attenzione del pubblico a casa. Matteo Lucioli, che studia medicina e chirurgia all’università di Bologna, ha incuriosito tutti anche per il suo aspetto fisico, che a molti ha ricordato quello del pilota di Formula 1 Charles Leclerc.

Matteo è originario di Ancona e sul suo profilo Instagram si possono notare numerose foto in compagnia di amici e amiche. Matteo Lucioli è riuscito più volte ad arrivare al “triello“, traguardo che gli ha concesso di tornare a giocare anche nelle puntate successive, fino al 16 gennaio quando è riuscito a distinguersi dagli altri concorrenti arrivando alla “ghigliottina” dove però ha sbagliato rinunciando a un bottino di 20mila euro.

“Ma tu sei…”. L’Eredità, è lo stesso Marco Liorni a notare il nuovo campione Matteo: “Incredibile”





Eredità, Matteo eliminato: la rabbia del pubblico

Amatissimo dal pubblico dell’Eredità, Matteo è tornato in televisione per una nuova puntata del game show condotto da Marco Liorni ma purtroppo ha perso contro Daniele, il campione che a fine puntata non è riuscito a indovinare la parola del gioco della Ghigliottina. L’eliminazione di Matteo ha tenuto banco sui social, dove il pubblico si è scatenato contro la trasmissione.

Secondo il pubblico dell’Eredità, l’eliminazione di Matteo Lucioli è stata decretata solo perché le parole scelte per il gioco del Triello erano molto più difficili rispetto a quelle dell’altro concorrente Daniele. Su Twitter, dove i telespettatori commentano in diretta l’evoluzione del programma, sono stati pubblicati tantissimi commenti contro la scelta delle parole da parte degli autori. “Se non avessero teso il tranello a Matteo con quella parola impossibile forse la puntata sarebbe stata più divertente”, commenta un utente.

“Che schifo, campione in difficoltà parola difficile per Matteo. Basta, mi guardo l’Ispettore Barnaby”, “No guardate una sfida del genere non si può accettare! Non c’è stata una domanda almeno un pochino difficile a Daniele!! Basta!!! Diciamo basta alle ingiustizie! Nei quiz! Nel lavoro! Nella società!! Diciamo basta!!!!”.

matteo se n’è andato……l’eredità non sarà più la stessa💔💔💔 mancherai tantissimo — marti WILL SEE NIALL🧡 (@martidetommasi_) January 18, 2024

“Io fossi stato Daniele avrei ceduto il posto al ragazzo”,”Nulla contro Daniele, anzi, ma le risposte sue erano di una facilità disarmante in confronto a quelle di Matteo… Poi Matteo era senza portafoglio mentre Daniele ha fatto man bassa! Una sfida davvero iniqua che lascia molto amaro in bocca”, “Arrivo su un duello in cui è evidente a tutti, salvo a chi avesse le fette di prosciutto davanti agli occhi, che le parole per Matteo erano notevolmente più difficili (e lunghe), quindi, senza nulla togliere al bravo Daniele: la serietà questa sconosciuta”, si legge tra i tantissimi commenti.