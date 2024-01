“Ma tu sei un vip!”. L’eredità, Marco Liorni se ne accorge subito e tutti i social sono con lui. Ma prima di scoprire cosa ha rivelato il conduttore del programma Rai, facciamo un passo indietro. Negli ultimi giorni, l’aspetto da bravo ragazzo di Matteo, con i suoi occhi azzurri e il viso simpatico, sta catturando l’attenzione dei fan de L’Eredità. Durante la puntata del 16 gennaio 2024, Marco Liorni ha scherzato con lui, affermando che assomiglia a qualcuno di davvero molto famoso e importante.

>> “Me l’ha dato, ma non potete capire”. Grande Fratello, Stefano fa una confessione su Vittorio. Zia Fiorda e Beatrice di sasso

Il ragazzo ha confermato tutto e sui social chiaramente sono partiti decine de meme e video che raccontano il momento. Tra l’altro Matteo è riuscito a superare senza difficoltà la fase della Ghigliottina, sconfiggendo il campione in carica. Inizialmente, ha accumulato un montepremi di 160.000 euro, ma a causa di errori e dimezzamenti, alla fine ha giocato per soli 20.000 euro.





“Ma tu sei un vip!”. L’eredità, Marco Liorni se ne accorge subito

Purtroppo, non è riuscito a portare a casa questa somma, ma ha comunque ottenuto il titolo di “campione in carica”. Ma cosa gli ha detto Marco Liorni per far impazzire così il pubblico? Il conduttore lo ha infatti paragonato ad Harry Potter e a Charles Leclerc, e molti concordano con questa osservazione.

Nel frattempo stanno succedendo cose strane a Viale Mazzini dove sembra che il programma potrebbe essere ‘ceduto’. A raccontarlo è Davide Maggio: “Quello che starebbe accadendo è davvero clamoroso. Il programma leader del daytime della televisione italiana potrebbe migrare altrove. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sarebbe in atto una sorprendente manovra per portare L’Eredità fuori dalla Rai”.

E ancora: “La casa di produzione Banijay starebbe proponendo il più longevo game show italiano al ‘miglior offerente’”. […] “Il trasloco potrebbe avvenire addirittura subito. Pare, infatti, che la Rai non abbia ancora firmato l’opzione per la prossima edizione. Un ‘cavillo’ che permetterebbe a L’Eredità di essere trasmessa su una rete di un altro editore”.

Leggi anche: “Lui è gay”. Grande Fratello, le parole di Greta diventano un caso. E Varrese le dà ragione