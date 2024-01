Momenti di grande ilarità al Grande Fratello durante una chiacchierata tra Fiordaliso, Beatrice Luzzi e Stefano Miele, ultimo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Sergio, finito in nomination insieme a Beatrice e Federico Massaro. In questi ultimi giorni sembra che gli umori dei concorrenti sia migliorato rispetto a una decina di giorni fa.

A inizio mese, Beatrice Luzzi aveva dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello a causa della scomparsa del padre, operato a dicembre e per il quale la concorrente aveva già lasciato la casa per qualche giorno, ma dopo il funerale l’attrice ha deciso di proseguire il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Il suo rientro ha scatenato la furia di alcuni inquilini e si è creata una frattura netta tra due gruppi.

Una volta rientrata in casa, la casa ha subito una vera e propria frattura tra due gruppi, tanto che per giorni i concorrenti hanno anche pranzato e cenato divisi, cosa che però ha fatto molto arrabbiare alcuni gieffini, tra questi anche Beatrice Luzzi. Fortunatamente il gruppo si è un po’ ricompattato e nonostante gli screzi tra alcuni, non mancano i momenti di condivisione.

Qualche giorno fa, Vittorio Menozzi ha fatto un regalo a Stefano Miele e quest’ultimo ha raccontato un retroscena molto divertente sul gesto fatto dal coinquilino. L’ultimo entrato in casa lo ha raccontato a Fiordaliso e Beatrice Luzzi e ha fatto divertire il pubblico a casa. “Volete sapere una storia divertente? Che ancora non abbiamo raccontato ma che mi è successa ieri sera?”, ha detto Stefano.

Rendiamoci conto Vittorio che ha dato l'anello di Paolo a Stefano…mah #grandefratello https://t.co/0U5A9qTfv0 — Maria Grazia 🔥♈️ (@mariagraziabon) January 16, 2024

“Vittorio, come portafortuna mi dà questo anello. Bellissimo. Ad un certo punto, durante la puntata, c’era Paolo che mi guardava la mano. Poi mi ha chiesto chi mi avesse dato quell’anello. Gli ho detto che me l’aveva dato Vittorio e lui ha detto: ‘te posso dì la verità? È mio! Me lo ha regalato Ciro‘. Alla fine Vittorio l’aveva trovato sotto un divano. E Paolo mi ha detto ‘tienitelo, poi me lo ridai‘”, ha proseguito Stefano scompisciandosi dalle risate insieme a Beatrice e Fiordaliso.

“Vittorio è unico, guarda“, ha aggiunto Fiordaliso. “Che figura di m…a, quanto è stato generoso Vittorio. Mamma che sola che è“, ha commentato ironicamente Beatrice.