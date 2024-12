Dopo i contrasti emersi durante la settimana al Grande Fratello, lunedì Alfonso Signorini ha voluto confrontare Jessica e Luca, cercando di capire i sentimenti che entrambi provano. Jessica ha dichiarato: “Io non mi sono mai intromessa tra Luca e Alessandro, avrei potuto fare tante cose ma non le ho fatte. Avrei potuto essere molto più affettuosa ma non l’ho fatto.”

Luca Calvani ha ribadito il suo affetto sincero per Jessica, ma ha anche criticato alcuni comportamenti che considera poco rispettosi: “Io ho avuto un innamoramento per Jessica, perché io da artista mi piace stare molto con lei. Mi piace scrivere per lei… Io sono innamorato e felice con Alessandro, lui è una persona intelligente e capisce, però ad una certa lui può dire ‘anche meno’… Chi ci guadagna, sulla mia pelle, è lei, sulla mia stabilità… Io non mi sarei mai messo a fare una scena di gelosia con un ragazzo fidanzato!”.

Grande Fratello, rivelazione choc di Luca su Jessica

Le parole di Luca non sono passate inosservate e Jessica ha reagito con forza: “Pensa alle schifezze che hai detto tu!”. Luca, però, non ha trattenuto la rabbia e ha risposto: “Ma io rivendico quello che ho detto! Io ho detto che io ho dato solo roba bella al nostro rapporto e tu la stai trasformando in una soap opera di quarta! Che stai facendo?”.

Il rapporto tra i due sembra ormai giunto al capolinea. Durante una discussione con Eva e Stefania, Luca ha svelato un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Stefania, infatti, ha fatto una rivelazione scioccante, dicendo: “Dovevi dirgli (ad Alfonso Signorini ndr) ‘Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi’”.

eccoci stefania ed eva sono riusciti a tirare fuori la verità da luca



S: dovevi dirgli ‘Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi”



L: a me non sembrava il caso di scendere così in basso #grandefratello pic.twitter.com/BFRydVCvRB — Vans 😈 (@vansdeusmeu) December 20, 2024

Luca, visibilmente contrariato, ha risposto: “Io sinceramente… Non mi sembra il caso di scendere così in basso… Io ho la verità dalla mia parte”. La rivelazione ha colto di sorpresa il pubblico, che si è trovato di fronte a una scoperta choc su Jessica: pare che lei avesse proposto a Luca di inventare una storia falsa quando l’attore si trovava in nomination, temendo che lui potesse essere eliminato. Una dichiarazione che ha lasciato tutti sconvolti.