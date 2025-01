Non c’è tregua: anche se eliminata definitivamente dal Grande Fratello, Helena Prestes continua a far parlare di sé. Come anticipato nei giorni successivi alla sua clamorosa uscita di scena, la puntata di giovedì 16 gennaio si è aperta con il suo ritorno. Prima in studio, come aveva promesso Alfonso Signorini, e poi in casa per un confronto diretto con Lorenzo Spolverato che si è poi trasformato in un duro scontro.

Helena ha esordito dicendo a Lorenzo che con lei ha sempre giocato e con Shaila si sta comportando allo stesso modo. Per lei il modello sarebbe innamorato solamente di se stesso e ad oggi non vedrebbe più nulla di bello in lui, come aveva sempre detto nei mesi passati. Ricordiamo infatti che tra i due c’era un feeling speciale i primi tempi.

GF, il messaggio in codice di Helena

Lorenzo ha provato a difendersi dalle forti accuse lanciate da Helena come quelle di essere un “manipolatore” e un “bugiardo”. Ha ribadito di non essere mai stato innamorato, ma anche di non aver finto con lei. A quel punto la modella l’ha lasciato solo all’ingresso, sbattendogli la porta rossa in faccia.

Poco prima di lasciarsi alle spalle la porta rossa, però, la concorrente brasiliana è sembrata lanciare “un messaggio in codice”. Al culmine della discussione con Lorenzo ha detto: “Spero che prendi questi soldi e te ne pentirai, secondo me. E viva l’Argentina! Ciao Lorenzo, non me ne frega niente“.

Forse le hanno impedito di nominare Javier e allora in qualche modo ha dato il messaggio a Javier — M.Grazia Rokyblade (@MGRokyblade) January 16, 2025

Veto su Javier.⛔️

Sembra che Helena non possa pronunciare il suo nome.



Dimenticato. Cancellato.



E così escono parole in codice: Mariano/Argentina.



Autori folli.



VERGOGNA.



(Aspetto i dati auditel di domani)#grandefratello#helevier@helenaprestes — Serenella❤️ (@Serenelladolce) January 16, 2025

Quel “Viva l’Argentina!” secondo molti è stato un messaggio in codice perché, sempre secondo le ipotesi dei telespettatori, le sarebbe stato vietato di fare il nome di Javier. Il riferimento, dunque, sarebbe stato al pallavolista per mandare un segnale chiaro ma senza violare le regole imposte. Di questo almeno si sono convinti gli utenti come dimostrano i tanti post su X.