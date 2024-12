Continuano a venire fuori indiscrezioni su Sanremo 2025. Carlo Conti avrebbe individuato un altro nome importante, infatti sarebbe stata scelta un’altra co-conduttrice. Si è vociferato nell’ultimo periodo anche della collega Milly Carlucci, reduce dall’ennesimo grande successo a Ballando con le stelle. Ma ora è spuntato un nominativo molto interessante.

Carlo Conti dovrebbe però preparare un terreno particolare a questa presunta co-conduttrice di Sanremo 2025 per non creare polemiche. La famosa in questione potrebbe presenziare solamente in una serata specifica, anche perché è strettamente legata ad un cantante che parteciperà alla kermesse musicale più amata dagli italiani.

Leggi anche: “Lei all’Ariston”. Sanremo 2025, Carlo Conti ha scelto come co-conduttrice l’amata collega





Sanremo 2025, Carlo Conti avrebbe individuato un’altra co-conduttrice

Ma questo nome farà sicuramente discutere tutto il pubblico, se dovesse essere confermato ufficialmente per Sanremo 2025. L’ipotetica co-conduttrice di Carlo Conti è fidanzata infatti con un artista in gara. Questa vip dovrebbe essere protagonista pure nel Dopofestival con Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli.

Come riferito dal sito Dagospia, al Festival potrebbe arrivare Giulia De Lellis, l’influencer legata sentimentalmente a Tony Effe. Lei avrebbe avuto un incontro con Cattelan per il Dopofestival, ma potrebbe anche partecipare alla serata delle cover. Dunque, la vedremmo il venerdì sera dato che l’anno prossimo questa serata non influenzerà l’esito finale della kermesse. E così non condizionerebbe la partecipazione del suo partner.

Subito dopo Capodanno potrebbero iniziare ad arrivare le ufficialità di Carlo Conti e scopriremo se Giulia De Lellis ci sarà davvero.