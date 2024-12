Importante anticipazione su Sanremo 2025. Carlo Conti avrebbe individuato una co-conduttrice di altissimo livello, infatti avrebbe messo gli occhi addosso alla migliore collega in circolazione. Ottenere il suo sì significherebbe innalzare di molto la qualità del Festival della musica italiana, che sarà il primo dopo i cinque anni consecutivi con Amadeus direttore artistico.

A Sanremo 2025 Conti punterebbe fortemente su di lei, che diventerebbe co-conduttrice presumibilmente in una delle cinque serate, anche se non è da escludere che possa essere presente anche in più giornate della kermesse. Andiamo a vedere insieme cosa si è venuto a sapere.

Leggi anche: “Ci sarà lui”. Sanremo 2025, il primo super ospite è pazzesco. Primo colpaccio messo a segno da Carlo Conti





Sanremo 2025, Carlo Conti avrebbe scelto una co-conduttrice di alto livello

A dare in anteprima la notizia su Sanremo 2025 e la presunta decisione già presa da Carlo Conti sulla co-conduttrice è stato il sito Fanpage. Trattandosi di una presentatrice stratosferica, che ha appena terminato uno dei programmi più amati con ascolti tv eccezionali, avrebbe fatto di tutto per portarla all’Ariston e ci starebbe riuscendo.

Conti sarebbe in trattativa per assicurarsi il sì di Milly Carlucci, che dopo aver finito Ballando con le stelle potrebbe essere protagonista l’anno prossimo a Sanremo. Non c’è niente di ufficiale, anche perché poco tempo fa lei aveva sostenuto che “Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno”.

Milly potrebbe avere un 2025 da sogno, visto che oltre che al Festival di Sanremo dovrebbe tornare a lavorare anche come conduttrice de Il cantante mascherato.