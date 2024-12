Mercoledì 18 dicembre, durante la finale di Sarà Sanremo, che ha visto il trionfo dei quattro finalisti Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale Lp insieme a Lil Jolie (in coppia), Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni dei Big in gara. A presentare i brani sono stati gli stessi protagonisti, che hanno fatto il loro ingresso uno dopo l’altro, annunciando il titolo delle loro canzoni e dando una breve (e talvolta enigmatica) descrizione.

Già da tempo circolava l’idea che l’amore sarebbe stato il tema dominante di questa edizione, e così è stato: molte delle canzoni trattano proprio di questo sentimento. Tra i titoli spiccano Tu che non fai l’amore dei Kolors, Cuoricini dei Coma_cose, Se ti innamori muori di Noemi, Fuorilegge di Rose Villain, Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri, Anema e Core di Simona Brancale e La cura per me di Giorgia.

Sanremo 2025, esce il nome del primo super ospite

Un capitolo a parte riguarda invece la canzone di Fedez, che ha suscitato particolare attenzione. Durante la sua partecipazione, il rapper ha destato preoccupazione sui social, dove in molti hanno notato il suo aspetto stanco e il suo comportamento visibilmente rallentato, con uno sguardo smarrito. La sua canzone, Battito, affronta un tema delicato: la depressione.

Dopo l’annuncio dei titoli, ieri sera è stato anche svelato il primo super-ospite che salirà sul palco di Sanremo 2025. La notizia è stata rivelata nel corso di La Volta Buona di Caterina Balivo, dove Luca Dondoni ha stuzzicato il pubblico con un’anticipazione: “Vuoi saperlo subito o preferisci aspettare?” ha esordito, mentre Caterina Balivo ha ironizzato sul fatto di voler gustare la notizia: “Se è una notizia croccante, ce la vogliamo gustare quindi ce lo dici dopo…”.

Dopo qualche minuto di suspense, la grande rivelazione: “Perché ero al telefono? Stavo chiedendo l’autorizzazione per poter dire in anteprima che Jovanotti sarà il primo super-ospite a Sanremo 2025, per la serata di martedì”. Caterina Balivo ha commentato l’annuncio con entusiasmo: “Molto bello, anche perché abbiamo visto di recente l’intervista che ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve ed è stata davvero interessante, bellissima”. Un vero e proprio colpaccio per Carlo Conti dato che Cherubini era da tempo accostato alla kermesse canora.