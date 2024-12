“Perché con Lorenzo è finita”. Bomba sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due è esplosa una nuova crisi, e gli ultimi sviluppi all’interno della Casa del Grande Fratello sono clamorosi. Ma prima di approfondire, facciamo un breve riepilogo di come si è arrivati a questa svolta che potrebbe cambiare tutto per una delle coppie più discusse del reality show.

Tutto è iniziato con alcuni dubbi che Lorenzo, soprannominato “Lollo,” ha condiviso nei giorni scorsi con gli altri concorrenti. Il modello milanese ha confessato di sentirsi soffocato nella relazione con Shaila, ex velina di Striscia la Notizia. “Mi sento limitato,” ha dichiarato, aggiungendo di voler ritrovare quella spensieratezza che lo caratterizzava nelle prime settimane del programma.

“Perché con Lorenzo è finita”. Grande Fratello, la decisione di Shaila: “Non è giusto così”

Durante i momenti di svago, come la preparazione del balletto che sarà trasmesso nella prossima puntata, l’atmosfera è apparsa tesa. Shaila e Lorenzo, nonostante si siano trovati a ballare insieme, non hanno mostrato alcuna sintonia: sguardi distanti e musi lunghi. Lorenzo sembra evitarla. Ma quali sono le sue intenzioni?

Nel frattempo, Shaila sembra aver preso una decisione importante in vista della diretta di stasera. E l’ha annunciata a microfoni accesi, senza mezzi termini. “Per me è finita”. Questa la dichiarazione di Shaila durante una confidenza notturna con Stefano Tediosi, amico di Lorenzo, che ha cercato di mediare tra i due. “Forse non viene da me perché sa che è finita – ha detto Shaila -. Finché resta così, per me è finita. Se un giorno mai cambierà… Ma proprio perché lo amo, è finita. Per amore bisogna anche lasciar andare le persone. Non sarebbe giusto pretendere da lui qualcosa che non è o che non può darmi. Lo stesso vale per me. Non lo comprendo, non lo capisco. Che senso ha restare insieme? Non posso accettare certe cose“.

Non credevo di dare ragione a Shaila#grandefratello pic.twitter.com/0qn1Os69tj — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) December 16, 2024

Parole che non lasciano spazio a dubbi, ma Stefano ha cercato di ragionare con lei in vista della puntata: “Domani c’è la diretta, e Lorenzo non è stupido. È intelligente, sa cosa sta succedendo”. Shaila ha ipotizzato: “Magari si sta preparando un discorso per dirlo in puntata, che ne so… ormai non so più cosa pensare. Gli ho dato il mio cuore, lui conosce le mie fragilità, e ne ha fatto carta straccia”. Le sue parole suonano come un addio definitivo, ma al Grande Fratello i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La puntata di stasera potrebbe riservare sorprese inaspettate.