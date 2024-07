Il Grande Fratello sta cercando nuovi inquilini da inserire nella casa più spiata d’Italia a partire quasi certamente da settembre. Ora il nome di una nuova possibile concorrente è stata svelata nelle ultime ore e la persona in questione lavora come attrice. La bomba è stata lanciata da Biagio D’Anelli, che è intervenuto nel programma radiofonico Turchesando.

Parlandone col conduttore Turchese Baracchi, ha quindi svelato che Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello avrebbe messo gli occhi su questa donna, che diventerebbe una concorrente interessante. L’attrice è nota anche per aver preso parte a dei film specifici, che sono stati molto apprezzati da milioni di italiani.

Grande Fratello, la nuova concorrente sarebbe un’attrice

Biagio D’Anelli non ha fatto il nome e cognome di questa persona che potrebbe sbarcare al Grande Fratello in qualità di concorrente. Ma ha rivelato due indizi molto interessanti su quest’attrice. Poi ci ha pensato il sito Tvgossipnews.it a ipotizzare chi possa essere colei che avrebbe convinto Alfonso Signorini ad inserirla immediatamente nel prossimo cast.

L’attrice in questione ha il nome che comincia con la N e in passato ha preso parte ai cosiddetti cinepanettoni. Stando agli ultimi rumor, l’attrice potrebbe essere Nadia Rinaldi, che tra l’altro in passato non ha escluso la possibilità di prendere parte al reality show, che ha rifiutato altre volte per impegni improrogabili.

Nadia Rinaldi, 56 anni, ha recitato in diversi film. Ricordiamo Vacanze di Natale ’91, Amami, Non escludo il ritorno e Miracolo italiano. In tv è stata protagonista con Un medico in famiglia, Rocco Schiavone e Un commissario a Roma. Vedremo se adesso diventerà una nuova gieffina, dopo essere stata anche concorrente de La Talpa nel 2004 e naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2018.