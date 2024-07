Notizia bomba riguardante la prossima edizione del Grande Fratello. L’attore più apprezzato dal pubblico italiano potrebbe diventare il nuovo concorrente scelto da Alfonso Signorini. Innanzitutto è stata una dichiarazione del diretto interessato a scatenare tutti, poi è arrivata anche un’indiscrezione che ha confermato praticamente tutto.

Ovviamente non siamo ancora all’annuncio ufficiale del Grande Fratello, ma certamente questo attore farebbe impazzire tutti se diventasse davvero il nuovo concorrente. Il conduttore ci starà sicuramente pensando, anche perché sarebbe una garanzia di successo, con gli ascolti televisivi che potrebbero veramente schizzare di molto.

Leggi anche: “Ritorno più clamoroso”. Grande Fratello, Signorini fa impazzire il pubblico con la nuova concorrente





Grande Fratello, l’attore più amato dagli italiani come concorrente? La notizia

Non ha parlato direttamente del Grande Fratello l’attore in questione, che è straniero, ma in tanti hanno ipotizzato che possa diventare concorrente perché ha fatto questo annuncio durante la sua presenza al Festival del Cinema e Televisione di Benevento, come riferito dal sito Lanostratv: “Ho iniziato a studiare l’italiano da mesi così da poter valutare possibili lavori futuri“.

Ad approdare al Grande Fratello potrebbe essere Furkan Palalı, l’attore turco protagonista nella soap opera Terra Amara nella veste di Fikret Fekeli. Blogtvitaliana.it ha infatti rivelato: “Mediaset potrebbe aver potenzialmente contattato l’attore per inserirlo nel cast del prossimo Grande Fratello?”. Lo scopriremo ufficialmente nei prossimi mesi.

Un attore di Terra Amara ha recentemente partecipato ad un altro programma di Canale 5, ovvero Aras Senol all’Isola dei Famosi. E alla fine ha proprio vinto il reality show condotto da Vladimir Luxuria.