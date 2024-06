Il Grande Fratello è al lavoro per la prossima edizione, che prenderà sicuramente il via a settembre. Ora si sta parlando con forza di un grandissimo ritorno, infatti la nuova concorrente potrebbe arrivare dal passato. Il pubblico resterebbe a bocca aperta se la vedesse davvero fare capolino nella casa più spiata d’Italia, dopo ciò che ha fatto un bel po’ di tempo fa.

I casting del Grande Fratello sono in corso di svolgimento, ma Signorini avrebbe puntato fortemente su questo ritorno clamoroso. La nuova concorrente ruberebbe la scena a tutti e non sarebbe semplice per gli altri sfidarla. Anche perché lei conosce benissimo le dinamiche e avrebbe questo vantaggio non da poco. I telespettatori attendono l’eventuale annuncio ufficiale.

Grande Fratello, clamoroso ritorno in vista: nuova concorrente top

Giuseppe Garibaldi, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello, sta portando avanti dei casting per scegliere i personaggi giusti. Ma questo ritorno sarebbe stato deciso da Signorini in persona, che vorrebbe proprio lei come nuova concorrente in grado di spostare anche gli equilibri degli ascolti televisivi. Tornerebbe a farsi valere a distanza di molti anni.

A lanciare la notizia bomba è stato il portale Dagospia, che ha scritto: “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”. Chissà se lei accetterebbe questa proposta allettante, che la farebbe ritornare protagonista in tv.

Cristina Plevani, che oggi ha 52 anni, è stata la prima vincitrice del Grande Fratello nell’esordio della trasmissione avvenuto nel 2000. 20 anni fa è stata anche tronista di Uomini e Donne e ha partecipato nel corso degli anni in vari programmi come opinionista, ad esempio a Pomeriggio Cinque e Domenica Live.