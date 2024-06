Signorini è già al lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello e ora avrebbe individuato una concorrente top che potrebbe far alzare di molto l’asticella. Gli ascolti televisivi potrebbero trarne beneficio, se questo nome dovesse trovare conferma. A rivelarlo è qualcuno che conosce molto bene le dinamiche del piccolo schermo, ovvero Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Parlando del Grande Fratello, è venuto fuori che per il Grande Fratello che molto probabilmente ricomincerà a settembre la concorrente top dovrebbe essere un’attrice molto conosciuta. Lei tra l’altro nel suo curriculum televisivo ha già preso parte a due reality show. Ma non è mai stata nella casa più spiata d’Italia e quindi avrebbe voglia di provarci.

Al Grande Fratello una concorrente top: “Con lei si vola”

Soffermandosi sul Grande Fratello e il possibile approdo di questa concorrente top, il giornalista Dandolo ha scritto: “L’attrice figlia d’arte, già concorrente di reality show, è stata contattata dalla produzione del Grande Fratello”. Ma la donna potrebbe anche non accettare la proposta, visto che aveva fatto una dichiarazione specifica a proposito di questi programmi.

A sbarcare al GF potrebbe esserci Vera Gemma, se lei decidesse di sciogliere la riserva e cambiare idea rispetto al passato. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, ma è stata anche a Pechino Express, disse che non avrebbe più preso parte ai reality per circa 10 anni. Ma chissà se Alfonso Signorini sarà in grado di convincerla con una proposta allettante, alla quale potrebbe non dover dire di no.

Il sito Lanostratv ha inoltre fatto sapere che altri nomi in lizza per il GF sarebbero Cristiano Iovino, personal trainer al centro delle voci su Ilary Blasi, e l’attuale fidanzata di Fedez, la modella Garance Authié.