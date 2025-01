Importante notizia comunicata al Grande Fratello nelle scorse ore. I concorrenti sono stati riuniti dalla produzione e a Luca e Lorenzo è spettato il compito di leggere un avviso ufficiale. In realtà erano due le informazioni fornite dalla regia, ma in particolare è stata una ad aver sorpreso tutti, infatti la reazione è stata immediata e l’entusiasmo contagioso.

Nessuno si aspettava questa novità al Grande Fratello, invece proprio nel giorno dell’Epifania la produzione ha voluto rendere gioiosa la giornata rivelando ai concorrenti qualcosa di importantissimo. Una svolta improvvisa, che sarà certificata a partire dalla prossima puntata in diretta. E anche su quest’ultimo tema i gieffini sono stati prontamente informati.

Grande Fratello, comunicato ufficiale per i concorrenti: cosa si è saputo

Innanzitutto la prima news data dal Grande Fratello ai concorrenti ha riguardato la prima puntata in diretta del 2025. Non è andata in onda lunedì 6 gennaio per lasciare spazio alla finale di Supercoppa italiana tra Milan ed Inter, quindi i gieffini hanno saputo che l’appuntamento con Signorini ci sarà mercoledì 8 gennaio. Poi hanno appreso di un clamoroso ritorno.

Ma i concorrenti sono esplosi letteralmente di gioia nel momento in cui Lorenzo e Luca hanno letto il passaggio del comunicato, in cui si annunciava il rientro ufficiale di Pamela Petrarolo come concorrente. La donna aveva dovuto lasciare la casa una settimana fa per problemi familiari: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”.

Da capire se Pamela continuerà la sua avventura con Ilaria Galassi, visto che partecipano come unico concorrente essendo le Non è la Rai. Ma Ilaria potrebbe essere invischiata nei provvedimenti disciplinari, in seguito alla lite con Helena. Tutto resta da decifrare, ma l’unica cosa sicura è che la Petrarolo ritornerà al GF.