Pippo Baudo è uno dei conduttori più amati della storia della televisione italiana. La sua salute è stata tirata in ballo in diverse occasioni nell’ultimo periodo, infatti si è parlato anche di problematiche serie. Ora è stato proprio il conduttore a rompere il silenzio sul suo stato fisico nel giorno del suo compleanno, infatti nella giornata del 7 giugno ha festeggiato 88 anni.

E Pippo Baudo ha voluto rivolgersi direttamente al suo pubblico per svelare come stia dal punto di vista della salute. Si era vociferato di problemi tutt’altro che risolvibili in poco tempo, quindi il presentatore storico della Rai ha voluto dire tutto. E adesso conosciamo maggiormente quale sia la sua situazione clinica, in occasione del suo compleanno.

Pippo Baudo e la sua salute, l’annuncio nel giorno del suo compleanno

Pippo Baudo è tornato a parlare ufficialmente, grazie ad un’intervista per il settimanale Gente. Il conduttore, interpellato inevitabilmente sulla sua salute, ha raccontato cosa è realmente successo nell’ultimo periodo. Ricordiamo che, come scritto dal sito Leggo, Fabrizio Corona era stato colui che aveva rivelato che l’88enne non stesse affatto bene.

A Gente Baudo ha quindi smentito categoricamente di aver accusato dei problemi al cuore. La notizia si era diffusa nel recente passato, ma lui ha voluto stoppare subito queste indiscrezioni. In realtà si è sottoposto a controlli medici di routine e ad alcune visite per una problematica al ginocchio. Ma niente di particolarmente grave per il grande conduttore tv.

Pippo Baudo si è fatto vedere negli ultimi anni con alcune apparizioni televisive. Una di queste avvenute nel settembre 2023 a Domenica In, dove attraverso un video aveva voluto salutare Brigitte Nielsen, presente in studio da Mara Venier.