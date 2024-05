“Pippo Baudo ricoverato”, parla il suo staff: “Cosa è successo”. In queste ultime ore si sta sempre di più spargendo la notizia secondo la quale lo storico presentatore televisivo italiano si troverebbe “in gravissime condizioni di salute“. A lanciare l’indiscrezione, nella sera di martedì 28 maggio 2024 è Dillinger News, che per chi non lo sapesse è il sito di Fabrizio Corona che scrive: “Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute”.

E ancora il sito di Corona: “Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma. La notizia non si trova da nessuna parte proprio perché il conduttore avrebbe voluto tenere la cosa il più riservata possibile. Qui sotto vi riportiamo il messaggio scritto dalla nostra fonte: ‘Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa”.





E ancora: “lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto. La clinica si chiama Roma Paideia‘, è quanto scritto dalla nostra fonte. Siamo certi che quanto detto sia vero e pertanto ci teniamo ad augurare una pronta guarigione per uno dei conduttori più importanti della televisione italiana”. Dopo qualche ora però emerge la smentita categorica dell’entourage di Pippo Baudo che fa cadere tutte le speculazione del caso.

A parlare è il giornalista Massimo Galanto che prontamente dice: “Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok”. Qualche ora più tardi, lo staff del noto presentatore siciliano divulga ancora un aggiornamento e fa sapere, tramite LaPresse, che in effetti la visita nella clinica Paideia c’è stata.

Quindi al momento sembra che Pippo Baudo sia davvero ricoverato nel nosocomio laziale ma per un semplice “problema al ginocchio” e “per dei controlli di routine”. Sembra inoltre che proprio alla clinica internazionale Paideia, Baudo si sottoponga ad alcuni “screening annuali”. Niente di grave e sopratutto non sarebbe in pericolo di vita come invece riporta la fonte di Dillinger.

