Amici 24, la nuova edizione del talent show di Canale 5 che prenderà il via dal prossimo settembre si annuncia ricca di novità elettrizzanti. Da qualche settimana sono iniziati i provini di canto e danza per selezionare i nuovi concorrenti, ma a tenere banco sono le voci riguardanti possibili addii e nuovi arrivi tra gli insegnanti. L’ultimo rumor riguarda il possibile ritorno di un personaggio top che ha fatto la storia del programma. E la reazione del pubblico stavolta è di approvazione totale.

Tutte queste voci stanno suscitando nel pubblico di Amici tantissima curiosità e, come visto di recente, sono state anche la causa di polemiche e contestazioni verso le scelte di Maria De FIlippi e della produzione. Non in quest’ultimo caso. In base ai rumor già noti potrebbero lasciare il programma i seguenti docenti: Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. La ballerina Elena D’Amario invece dovrebbe essere promossa nel corpo dei docenti. Ma non finisce qui. Poco fa il sito Blastingnews ha lanciato un’altra bomba sul programma.

Amici, ritorna la prof più amata della storia del programma

Amici riapre le porte a Veronica Peparini, la prof forse più amata della storia del programma. La nota danzatrice ha fatto parte del talent show come coach e insegnante dal 2013 al 2022. Durante questo periodo, ha svolto il ruolo di insegnante di danza moderna e coreografa, contribuendo alla formazione di molti giovani talenti.

Anche dopo aver lasciato Amici, Veronica Peparini è rimasta sempre al centro dell’attenzione mediatica. Il 18 marzo 2024 ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, avute con Adreas Muller, ballerino conosciuto durante la sua esperienza ad Amici. La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico. In tanti speravano prima o poi in un suo ritorno.

Veronica in questi giorni si sta rilassando con il compagno e le due gemelline al mare, come mostrano alcune tenere foto postate dal suo compagno su Instagram. Da parte sua non sono arrivate né conferme né smentite a queste voci. Ma il pubblico ci spera, come si legge sui social.

La scuola di Maria De Filippi non sembra perdere colpi. Anche gli ascolti di questa ultima stagione sono stati altissimi. Alla presentatrice qualche giorno fa sono arrivati i complimenti di Pier Silvio Berlusconi: “Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano“.

L’amministratore delegato di Mediaset ha rimarcato il fatto che nella scuola più famosa della tv si formano grandi talenti nel mondo della musica e della danza, pronti a durare nel tempo: “Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset” ha concluso.