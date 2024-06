“Tutti, ma lei no!”. Amici, bufera sulla nuova insegnante: pubblico in rivolta

Amici è finito da poco, ma il clima è già caldissimo. È bastato accostare il suo nome al ruolo di prossima insegnante che è venuto giù il finimondo. Tra poche settimane inizieranno i provini per selezionare i nuovi membri della scuola di Maria De Filippi alle prese, in queste settimane, con la nuova squadra di maestri. Di sicuro ci sarà Alessandra Celentano che, di recente, ha giurato fedeltà a Maria De Filippi. A Tvblog.it aveva dichiarato.

>> “Mi hanno cacciato, assurdo”. Alessandro Cecchi Paone choc, è successo tutto all’improvviso: “Ora la pagherete”. Cosa gli è capitato

“Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice”.





Amici, Elena D’Amario possibile nuova insegnante: è rivolta

“Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”. Con molta probabilità ci sarà anche Lorella Cuccarini, intoccabile anche Raimondo Todaro. Il più a rischio sembra Emanuel Lo.

Nei giorni scorsi è venuto a galla anche il nome della possibile sostituta: Elena D’Amario. E il pubblico non l’ha presa affatto bene. “A me lei piace presa da sola, ma con i giudizi é sempre stata troppo buonista. Se dovesse diventare davvero prof, cambierebbe sicuramente atteggiamento, almeno con gli allievi degli altri”. E ancora: “Madonna non oso immaginare alla classe danza penosa a cui darà vita insieme a Todaro”.

#amici24 Elena D'Amario sostituirà Emanuel Lo alla cattedra di ballo. pic.twitter.com/rnK6hnD6oQ — Gerry Ant (@GabrielMaldini9) June 3, 2024

Non mancano commento di diverso avviso, ma la maggior parte dei giudizi sono di contrarietà. “Probabile. Elena aspettava questa occasione già da 2 anni. In bocca al lupo per la nuova avventura. Isobel prenderà il suo posto (cioè farà tutte le sue coreografie). Poveri allievi di hip hop! Spero che rimanga Giulia Stabile almeno”.