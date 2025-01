“Ci stanno massacrando il sito”. Grande Fratello, caos totale: parla il Codacons e non ci va per niente leggero

Nuovo attacco del Codacons al Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini è stato definito: “Totalmente finito”. Già nei giorni scorsi molte persone avevano fatto notare alcune stranezze sul televoto che aveva portato alla prematura eliminazione di Helena Prestes, uscita sconfitta col 51% dei voti, contro il 43% di Shaila Gatta. Nel comunicato ufficiale del Grande Fratello, si leggeva che la domanda posta ai telespettatori non era “chi vuoi eliminare”, come risultava in puntata, ma “chi vuoi salvare”.

E ciò ha portato alla confusione di alcuni fan. Inoltre, la somma dei voti riportati non era del 100%, ma del 99,97%. Intanto la polemica infuria. Non passano giorni senza che ci siano altre polemiche e ora a finire nel mirino sono stati Shaila e Lorenzo.





Codacons contro il Grande Fratello: “Programma finito”

Chiesta la loro esclusione dal reality show e questo comporterebbe un nuovo terremoto dopo gli addii di Jessica e Helena. Nessuno sarebbe ormai più al sicuro e sul web è battaglia tra i vari fan. Per stasera,16 gennaio, è attesa la resa dei conti nella Casa più spiata d’Italia, con il pubblico che chiede il ritorno di Helena.

Per Signorini si profila una puntata incandescente. Il conduttore, che in questi mesi sta tenendo la banda dritta dimostrando grande capacità e caparbietà, dovrà destreggiarsi su più fronti e fuochi incrociati. Compreso quello del Codacons che, nei giorni scorsi, ha ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei fan furiosi che, tra le altre cose, si sento traditi.

Intervista al vice presidente del codacons.D'accordo sul fatto che il gf è ormai un programma totalmente finto.

Infatti fra televoto,concorrenti,autori e conduttore non si capisce perché continuino a definirlo reality quando la realtà rimasta è=a 0!#grandefratello #semprelaverita pic.twitter.com/ha9wjxlMb9 — sempre la verita' (@semprelave3507) January 16, 2025

Sui social circola un video di un intervento del Codacons in cui si spiega che il sito dell’associazione sta venendo bersagliato dai messaggi sul GF. “Ci stanno massacrando il sito (a forza di mail ndr). C’è gente che non riesce a mangiare eppure votano per un programma finito”, il duro commento. Signorini come la prenderà?