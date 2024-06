È finita e a quanto pare definitivamente. Addio alla coppia nata a Mediaset, erano insieme da 5 anni. Le voci di rottura circolavano da qualche tempo, motivo per cui lei si è vista costretta ad annunciare pubblicamente la fine della storia d’amore con il collega. Lo ha fatto poche ore fa, tramite una Storia Instagram in cui spiega: “È vero, ci siamo lasciati ormai da qualche settimana”.

“È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”, conclude nella Storia. Nessun commento, invece, da parte di lui, che però, qualche ora prima dell’annuncio della separazione, ha pubblicato una foto della statua del dito medio che si trova in Piazza Affari, a Milano, senza alcun commento.

Leggi anche: “Si baciano”. Enrico Papi pizzicato con la bellissima vip: “Ha tradito la moglie”. Spuntano gli scatti





Addio alla coppia Mediaset: è finita dopo 5 anni d’amore

Poi solo clip e video che riguardano prossimi servizi a Le Iene e nessuna risposta all’ormai ex fidanzata. I fan del programma di Italia 1 hanno già capito: è finita tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis. Le due iene si erano conosciuti e innamorati proprio in tv.

Nel 2019 è iniziata la loro relazione, dopo la fine delle rispettive storie molto importanti: lei stava Stefano Corti, lui con Eleonora Pedron. Da prima alcuni video insieme e poi l’ufficialità. E per quasi 5 annida anche a giudicare dai social, è stato amore a gonfie vele.

Ma da qualche tempo i due non si mostravano più uniti come prima. Da qualche settimana, addirittura, la coppia non si mostrava nemmeno più insieme, facendo sorgere il sospetto che fosse finita la loro bellissima storia d’amore. Sospetti ora confermati da Veronica Ruggeri.