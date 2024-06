Enrico Papi tradisce la moglie, pizzicato a baciare la vip. Colpo di scena gossip su un personaggio sempre passato in sordina per questo tipo di faccende. Parliamo del famoso conduttore televisivo Enrico Papi. L’uomo, che un anno fa ha ha festeggiato le nozze d’argento con la moglie Raffaella Schifino, in questi giorni è stato beccato a tradirla con un’altra donna. Ma se tanti si scandalizzano prima dovrebbero sapere che proprio i due, marito e moglie sembrano molto fluidi da questo punto di vista.

Proprio Papi, aveva raccontato tempo fa: “Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo. Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire. Se perdonerei un tradimento? Certo che sì. Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente dipende dall’entità”.





Enrico Papi tradisce la moglie, pizzicato a baciare la vip

E ancora: “Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro“. Ma chi è questo personaggio famoso che è con lui a Formentera? È Chi a pubblicare le foto scoop di Papi mentre bacia in acqua Claudia Motta, vincitrice di Miss Mondo Italia nel 2021, volto di Tiki Taka e dello show Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi e anche ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

E sembra che proprio quello che oggi è il programma di Vladimir Luxuria abbia fatto incontrare i due. “La fuga a Formentera con la modella Claudia Motta, di 35 anni più giovane. – si legge su Chi – I due sorpresi durante una vacanza d’amore a Formentera. D’amore… vai a saperlo, sicuramente di passione. E lei, nello scomodo ruolo dell’altra, non è neanche una sconosciuta”.

Scrive ancora Chi: “Si tratta di Claudia Motta, romana, 24 anni, professione modella, vincitrice nel 2021 del titolo Miss Mondo Italia e “angelo” del programma Tiki Taka accanto a Piero Chiambretti. Non è giusto urlare al tradimento, neppure se fosse comprovato, ma a maggior ragione in questo caso: non sappiamo se il matrimonio del conduttore di La pupa e il secchione sia ancora intatto, né se i due accettino, e fino a che punto, le diversificazioni extraconiugali“.

