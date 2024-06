C’è una notizia su Marco Liorni che sta circolando in queste ore e che piace davvero molto poco. Il conduttore, amatissimo, non tornerà tanto presto in video. Il motivo? C’entra Pino Insegno. Tra i due i rapporti non sono così caldi come entrambi i conduttori vorrebbero far pensare. I primi screzi lo scorso dicembre. Ad accendere la miccia era stato il manager del comico, Diego Righini che ha avuto parole sferzanti per Liorni.

“Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy (il riferimento è a Marco Liorni, assistito dall’agente Lucio Presta, ndr) la possibilità di fare ‘L’Eredità”.





Rai, quanto tornerà in video Marco Liorni

Parole che non erano piaciute ai piani alti di viale Mazzini. “Non se ne può più di questa comunicazione comandata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta – aveva proseguito Righini – nella vita sono abituato ad affrontare il nemico frontalmente, non a prendermela con i suoi scagnozzi. La guerra è con lui. Lui mi fa la guerra e io la faccio a lui. Lui si nasconde, io no”.

Come non erano piaciute ai fan di Marco Liorni che adesso incassano un altro brutto colpo. Il conduttore non tornerà a settembre, ma solo a novembre. Il motivo lo spiega Blastingnews.it che scrive: “I palinsesti Rai del prossimo autunno prevedono anche la prosecuzione di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno, tornato in onda dai primi di giugno nella fascia del preserale”.

E ancora: “La trasmissione andrà avanti anche quest’anno oltre la stagione estiva, dato che la messa in onda al momento è in programma fino a metà novembre. Solo a quel punto partirà la nuova stagione de L’Eredità, condotta sempre da Marco Liorni, che andrà avanti fino a maggio 2025”. Liorni è quindi confermatissimo, sebbene partirà in ritardo rispetto a quello che si pensava ed era, fino a qualche settimana fa, ipotizzabile.