Mediaset avrebbe preso una decisione molto chiara, infatti un conduttore sarebbe stato fatto fuori e non dovremmo più vederlo nella prossima stagione televisiva. Un vero e proprio colpo durissimo per lui, che probabilmente si sarebbe aspettato una chiamata per inserirlo da qualche parte. Invece, pare che la sua esperienza con Pier Silvio Berlusconi non proseguirà nei prossimi mesi.

A parlare di quanto scelto da Mediaset, con il conduttore presumibilmente fatto fuori, è stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Dopo la sua ultima esperienza deludente in termini di ascolti tv, il Biscione avrebbe optato per escluderlo dai palinsesti. Anche se ovviamente tutto può ancora succedere e anche nei prossimi mesi si potrebbe cambiare idea.

Mediaset, conduttore fatto fuori: “Non è nei palinsesti”

Parlando di quanto sarebbe stato disposto da Mediaset e soffermandosi appunto sul nome del conduttore fatto fuori, Dandolo ha scritto: “Il suo futuro a Mediaset è a rischio. Al momento non figurerebbe nemmeno nei palinsesti della prossima stagione. Il suo ritorno non ha portato i risultati sperati”. C’è un suo programma che andrà in onda in estate, ma ci sarebbe insoddisfazione anche su questo.

Ad essere fortemente a rischio sarebbe Enrico Papi, reduce dalla deludente conduzione de La pupa e il secchione e in procinto di condurre Tilt – Tieni il tempo. Alberto Dandolo ha aggiunto: “Il Biscione ha deciso di rinviare a fine luglio il suo nuovo show Tilt, registrato da mesi ma ritenuto dai vertici, dopo una prima visione, deludente“.

Papi aveva già condotto La pupa e il secchione nel 2006 e nel 2010, prima di tornare quest’anno. Nel 2023 è stato invece opinionista dell’Isola dei Famosi, ma adesso dopo Tilt – Tieni il tempo dovrebbe guardarsi attorno e cercare qualche altra sistemazione.