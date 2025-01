Da giorni ormai al Grande Fratello non si fa che parlare anche di Stefania Orlando e Iago Garcia. Ricordiamo che la conduttrice è stata richiamata come concorrente poche settimane fa insieme a Eva Grimaldi mentre l’attore, che era stato eliminato tempo addietro, è stato ripescato grazie al nuovo meccanismo che Alfonso Signorini ha introdotto in questa edizione. Dapprima divisi dal muro che separa casa e tugurio, i due hanno iniziato a chiacchierare.

Spinti anche da Eva Grimaldi, anche lei ripescata insieme a Iago la scorsa settimana, si sono poi riuniti e nell’ultima diretta il conduttore li ha un po’ stuzzicati. Era prevedibile. Lui sembra molto interessato a lei, che dal canto suo è molto lusingata da queste attenzioni e più volte da quando sono insieme nella casa hanno avuto l’occasione di confidarsi e trascorrere del tempo insieme.

GF, Stefania Orlando e Iago: pubblico impazzito

“Iago è molto interessante, non si può negare!“, ha commentato la conduttrice in salone, parlando del loro rapporto nella puntata di lunedì scorso. Poi, per “scaldare” la situazione e avvicinare la coppia, Alfonso Signorini ha proposto un fuoriprogramma: un lento da far ballare a Iago Garcia e Stefania Orlando in diretta.

“Se mi mandate una bella base di lento, io voglio vederli ballare”, ha chiesto ai suoi autori. “Andate nella Mistery, è un fuoriprogramma! Scusate, però me l’avete servita su un piatto d’argento. Siete troppo belli insieme!”, ha poi detto Signorini. E i due si sono concessi un romantico lento improvvisato.

raga Iago e Stefania >>> mi è partita la shiiiiip #grandefratello — Laura_ETERNALSUNSHINE☀️ (@eternalsun_girl) January 29, 2025

Non solo Signorini. Anche il pubblico si è da subito mostrato molto curioso e interessato a questo feeling. E, anche se la “scintilla” non è ancora scattate le ultime immagini che arrivano dalla casa stanno facendo sognare i telespettatori. Mentre Helena si avvicina a Federico Chimirri, nuovo inquilino, ecco Stefania e Iago vicinissimi sul divano. “Vivetevi”, “Sono adorabili, lei sta sognando”, commentano gli utenti. Nuova ship in arrivo?