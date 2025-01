“Devo dirmi di me, dovete sapere”. Primo annuncio ufficiale di Luca Calvani dopo l’uscita dal Grande Fratello. Lo choc per l’eliminazione dell’attore toscano è ancora fresco. Il regista toscano era una colonna portante di questa edizione del reality show di Canale 5, e in pochi si aspettavano la sua uscita nella puntata del 27 gennaio. Quando Alfonso Signorini lo ha chiamato con le spalle al led per l’annuncio finale, l’incredulità è stata generale nel sentire proprio il nome Luca. L’attore si è trovato a giocarsela contro concorrenti molto forti come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Ma per lui ha votato solo l’8% dei telespettatori, una percentuale davvero bassa, che ha sorpreso persino più dell’eliminazione stessa.

Poco fa, Luca ha parlato per la prima volta dopo la sua uscita, tracciando un bilancio della sua esperienza e annunciando i suoi prossimi passi. Ha affidato le sue parole a un post sui social, un messaggio toccante che ha emozionato i suoi fan. È evidente che il percorso nella casa lo abbia segnato profondamente. Ha vissuto momenti bellissimi, ma anche giorni di sofferenza, soprattutto a causa del litigio con Jessica Morlacchi, con la quale è riuscito a chiarirsi solo alla vigilia della sua eliminazione.

“Devo dirvi di me”. Luca Calvani, primo annuncio dopo l’uscita dal Grande Fratello

A cuore aperto, Luca ha scritto ai suoi fan: “Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto. Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire. Ho dato tanto nella casa e non ho rimpianti, ora però torno al mio mondo pieno di affetti, interessi e passioni.”

Più volte, durante il reality, Calvani aveva espresso nostalgia per la sua casa, un casale immerso nelle campagne toscane dove vive con il suo compagno, Alessandro. Nell’ultima puntata, inoltre, aveva ricevuto una telefonata da sua figlia Bianca, che lo aveva fatto commuovere. Nel suo post, Calvani ha rivolto un pensiero speciale a chi lo ha sostenuto: “Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto, che mi avete regalato l’ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all’altezza. A presto. Ah, dimenticavo: molto, ma davvero.”

Subito dopo la pubblicazione, il messaggio ha collezionato una valanga di cuoricini, segno di quanto Calvani fosse amato. Tra i tanti commenti, spiccano parole di affetto e stima: “Ci mancherai”; scrive un fan. E ancora, si legge: “Luca, hai fatto un bellissimo percorso e ci hai regalato grandi emozioni”; “senza di te, il programma ha perso il 50%”; “bentornato a casa, l’altra casa non ti merita. Ora ti aspettiamo per il firma copie del tuo splendido libro”.

Anche all’interno della Casa più spiata d’Italia la sua assenza si fa sentire dai concorrenti, soprattutto in cucina: Luca era lo chef ufficiale del Grande Fratello. Per omaggiarlo, i concorrenti hanno organizzato una serata a base di pizza, dedicandogli simbolicamente una di esse. E, per concludere, hanno scritto un messaggio che riprendeva il suo tormentone: “Molto bene”.