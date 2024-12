“Ci stai prendendo per il cu**?”. Grande Fratello, Javier demolito da Cesara Buonamici. Mai vista l’opinionista tanto arrabbiata con qualcuno, per lei è davvero una delusione, ma scopriamo perché. Javier Martinez, pallavolista argentino nato a Córdoba il 27 febbraio 1995, ha intrapreso una carriera sportiva di successo, giocando come schiacciatore per il Modica. Il suo ingresso nella Casa, avvenuto a settembre 2024, ha suscitato interesse sia tra i coinquilini che tra il pubblico. Fin dalle prime settimane, Javier ha instaurato rapporti con diverse concorrenti, tra cui Shaila Gatta, Helena Prestes e Chiara Cainelli.

Tuttavia, questi avvicinamenti sono stati spesso percepiti come superficiali e strategici, sollevando dubbi sulla sua sincerità. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa il 30 dicembre 2024, l’opinionista Cesara Buonamici ha espresso una critica severa nei confronti di Javier. Ha dichiarato: “Che delusione sei stato. Completamente disinteressato a quello che ti circonda nella casa, disinteressato a farci capire un tuo pensiero e, infine, sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccata e fuga a favore delle telecamere”.





Queste osservazioni riflettono una crescente frustrazione nei confronti di Javier, accusato di manipolare le dinamiche all’interno della Casa per ottenere visibilità, senza instaurare legami autentici con gli altri concorrenti. In risposta, Javier ha affermato: “Mi spiace sentire le sue parole, farò lo sforzo di essere più presente.” Il percorso di Javier nel reality è stato caratterizzato da una serie di flirt e avvicinamenti che non hanno portato a relazioni significative.

Questo comportamento ha alimentato le critiche sia all’interno della Casa che tra gli spettatori, mettendo in discussione la sua autenticità e le sue reali intenzioni. Nonostante le critiche, Javier ha mostrato momenti di riflessione sul suo comportamento. In una conversazione recente, ha ammesso: “Tornassi indietro alcune cose non le rifarei.” Inoltre, ha condiviso dettagli sulle sue origini, raccontando del trasferimento della sua famiglia dall’Argentina all’Italia per cercare migliori opportunità.

CESARA SONO SALTATO DALLA SEDIA pic.twitter.com/tQh5QrfX6B — luca (@rddnucler) December 30, 2024

La discussione con Cesara Buonamici rappresenta un punto cruciale nel percorso di Javier al Grande Fratello. Resta da vedere se queste critiche lo spingeranno a modificare il suo atteggiamento e a instaurare rapporti più genuini all’interno della Casa, o se continuerà sulla stessa linea, rischiando di compromettere ulteriormente la sua posizione nel gioco.

