Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 30 dicembre 2024, Lorenzo Spolverato ha condiviso dettagli inediti del suo passato, rivelando esperienze traumatiche che hanno segnato profondamente la sua vita. Durante l’adolescenza, Lorenzo è stato vittima di coercizioni da parte di una banda che lo obbligava a compiere atti illeciti. Ha raccontato di essere stato costretto a partecipare a “missioni” che includevano furti e atti di violenza. Inoltre, ha subito maltrattamenti fisici, venendo legato e picchiato, e lo stesso trattamento veniva riservato alle ragazze con cui aveva relazioni.

Ha raccontato Spolverato: “Mi costringevano a rubare, episodi di violenza tanti. Venivano da me perché ero veloce, non mi lamentavo ed ero furbo. Mi promettevano soldi che non sono mai arrivati. Quando le cose non funzionavano mi picchiavano. Poi sono successe altre cose con le ragazzine che frequentavo.. […] Mi legavano e mi picchiavano, sapevano dove abitavo. Avevo paura di denunciare, erano tanti e non ho mai chiesto aiuto. […]. Ed è questa la ragione per cui mi sento inferiore nei confronti di qualsiasi altra persona importante per me”.





Queste esperienze hanno avuto un impatto duraturo sulla sua autostima e sulle sue relazioni interpersonali. Lorenzo ha confessato di sentirsi spesso inferiore e non all’altezza, specialmente in contesti sentimentali, influenzando negativamente i suoi rapporti, come quello con Shaila Gatta all’interno della Casa. Durante la puntata, la madre di Lorenzo, Cristina, è intervenuta telefonicamente per offrire il suo sostegno, esprimendo amore e incoraggiamento verso il figlio.

Ci sono dei momenti in cui il passato di Lorenzo torna alla mente e le emozioni prendono il sopravvento ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/LrFyPa5ejH — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

Lorenzo ha riconosciuto il supporto ricevuto dalla famiglia, nonostante non fossero a conoscenza delle specifiche difficoltà da lui affrontate in passato. Oltre a queste rivelazioni, sono emerse speculazioni riguardanti la vita privata di Lorenzo. Un fashion designer milanese, Saro Mattia Taranto, ha dichiarato di aver avuto un incontro con Lorenzo, culminato in un bacio appassionato.

Questa confessione ha suscitato dibattiti e critiche, con alcuni fan che accusano Taranto di cercare visibilità. In risposta, Taranto ha affermato di voler semplicemente condividere la sua verità, soprattutto dopo la diffusione di foto che lo ritraevano insieme a Lorenzo. Queste rivelazioni hanno aggiunto complessità alla percezione pubblica di Lorenzo Spolverato, evidenziando le sfide personali e le controversie che sta affrontando sia all’interno che all’esterno della Casa del Grande Fratello.

