Roberta Di Padua di Uomini e Donne, finalmente un po’ di pace: la vacanza con Alessandro Vicinanza ha messo a tacere, almeno per ora, le voci di una crisi o di una rottura imminente. Tanto più che nelle ultime ore la ex dama ha aperto una box di domande su Instagram e risposto anche a domande sulla sua vita sentimentale. Ha infatti confermato che con l’ex cavaliere procede tutto nel migliore dei modi.

Formano una coppia affiatata, lui è gentile, una persona perbene oltre a essere stato in grado di aprire una parte del suo cuore che, ormai, teneva chiusa e sigillata da tempo. Roberta Di Padua ha anche svelato anche quali siano stati i giorni più belli della sua vita: quello in cui ha scoperto di essere incinta, quello in cui è nato suo figlio e quello della laurea.

Roberta Di Padua, svolta: “Ci sto lavorando”

Appurato che in amore le cose si stanno facendo serie, la svolta potrebbe arrivare sul fronte lavorativo. Roberta Di Padua ha confidato al suo pubblico di avere un progetto in mente da un bel po’ di tempo che potrebbe cambiare e non poco la sua vita.

La protagonista di Uomini e Donne è una segretaria politica da tanto tempo. Il suo è un lavoro di prestigio, il quale le ha sempre permesso di avere un’indipendenza economica importante, cosa a cui non rinuncerebbe per nulla al mondo, ma anche un impegno piuttosto stressante, specie in certi periodi dell’anno.

Nell’ultimo mese, infatti, ha vissuto dei momenti piuttosto difficili, che le hanno causato anche un dimagrimento notevole. Quindi è giunto il momento di pensare un po’ di più a se stessa, di fare qualcosa che la gratifichi e la faccia sentire importante: ha intenzione di candidarsi in prima persona. È certamente un progetto ambizioso ma ora si sente di essere pronta a provarci.