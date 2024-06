Aurora Tropea era nel parterre anche in questa ultima stagione di Uomini e Donne. E anche in questa ultima stagione ha avuto forti discussioni in studio e, oltretutto, nessuna nuova frequentazione amorosa. Sempre attivissima su Instagram, nelle ultime ore la dama si è aperta con i suoi follower e fatto una rivelazione inedita e soprattutto molto privata.

Aveva già anticipato ai fan di aver preso la decisione di tornare ad allenarsi, anche perché lei è un’ex atleta professionista. Poi però nell’ultimo periodo a causa di alcuni problemi di salute piuttosto importanti, è stata costretta ad interrompere e si è lasciata un po’ andare. Ora, però, è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita, per questa ragione, ha deciso di raccontare tutto.

Aurora Tropea di Uomini e Donne, la confessione sulla malattia

Tra un post e una Storia del suo lavoro di orafa e di serate con gli amici, rieccola in palestra per rafforzare il suo fisico, ormai piuttosto deperito e una visita da un nutrizionista che sta seguendo passo passo la sua situazione. Ma nel condividere questi ultimi aggiornamenti ha approfittato per svelare di essere affetta da una malattia molto rara e molto invalidante dal punto di vista fisico.

Si chiama acalasia esofagea ed è un disturbo funzionale dell’esofago che causa delle alterazioni alla motilità esofagea. Le ha causato non pochi problemi al suo fisico che, specie nell’ultimo periodo, è dimagrito tantissimo, perché ci sono tanti alimenti che deve evitare.

Per questo motivo è importante per lei farsi seguire da un esperto che attraverso una giusta alimentazione le permetterà di prendere un po’ di peso. Infine, sempre durante la chiacchierata con i fan, la dama di UeD si è detta molto felice di aver iniziato questo percorso e di sentirsi già meglio sia dal punto di vista fisico sia mentale. Finalmente bene come non le succedeva da un bel po’ di tempo.