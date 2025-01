Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ormai ci siamo. Alcuni giorni fa, nel corso dell’ultima registrazione realizzata subito dopo le feste di Natale, la tronista ha annunciato che nelle prossime ore deciderà con chi lasciare il dating show. Ha già fatto le ultime esterne con i suoi corteggiatori e a brevissimo, grazie alle anticipazioni, sapremo se la sua scelta dell’ex Temptation Island ricadrà su Ciro o se invece su Gianmarco.

Nel frattempo sappiamo con certezza come Martina ha trascorso la sera prima della scelta. A distanza di poche ore dalla registrazione cruciale, quella di lunedì 13 gennaio, la tronista ha deciso di fare due chiacchiere in videochiamata con due amiche che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene: Alessia Pascarella e Jenny Guardiano.

UeD, spoiler di Martina sulla scelta?

Si sono conosciute la scorsa estate e hanno condiviso il percorso a Temptation Island ma a quanto pare anche dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia Martina ha continuato a frequentare Alessia e Jenny, che dunque fanno ancora parte della sua vita e magari le hanno dato un consiglio sui suoi corteggiatori.

Forse loro già sanno su chi ricadrà la scelta, ma anche parte del pubblico si è convinto di saperlo. Tutto è iniziato con un video pubblicato sui profili ufficiale del programma in cui la tronista si sfoga nel post puntata e parla dei suoi corteggiatori. “Determinate cose sono chiare – dice a un tratto la tronista – Una persona è più adulta e l’altra è meno adulta. I sentimenti però non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, la risposta è solo che ci vuoi stare insieme. Tanto anche la persona più matura può deluderti, così come quella più immatura”.

Grazie a queste frasi molti fan non hanno avuto più dubbi, così Martina avrebbe di fatto spoilerato la sua scelta a Uomini e Donne, che sarebbe ricaduta proprio Ciro. Chi ha seguito il programma in questi mesi sa bene che il rapporto tra la tronista e il suo corteggiatore è stato fatto di alti e bassi e in molti hanno accusato il corteggiatore di non essere abbastanza maturo. Va detto che questo filmato è stato registrato alcune settimane fa e magari in questo frangente l’opinione di Martina potrebbe essere cambiata. Sarà davvero lui la sua scelta?