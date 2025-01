Lo scorso novembre aveva lasciato Uomini e Donne dopo anni, adesso viene fuori la verità: “Non stavo poi così simpatica a Maria De Filippi”. Parole rilasciate ai microfoni di investigatore social e che faranno discutere. Due mesi fa, davanti al suo addio improvviso e alla richiesta di spiegazioni da parte del pubblico, aveva risposto in maniera criptica. “Tutto quello che di importante dovevo dire, l’ho detto con il sorriso ed il cuore, sempre”.

“Ed a volte anche stando in silenzio. Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”. La dama era arrivata a Uomini e Donne stagione 2020/2021. Qui aveva avuto diverse frequentazioni e la troviamo protagonista di tanti scontri e da febbraio 2023 fa parte fissa del cast.





Uomini e Donne, Aurora Tropea racconta perché è stata cacciata

Ha avuto diverse liti sia con Armando Incarnato e anche con gli opinionisti non sembra andare granché d’accordo, specie con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Per quanto riguarda Incarnato l’ha accusato di essere lì per visibilità e avere una fidanzata fuori e ha coinvolto anche Lucrezia, vecchia conoscenza di Armando. Parliamo di Aurora Tropea.

Aurora che ha detto: “Lì dentro ci sono simpatie e antipatie, ma bisognerebbe darsi una regolata. Gli opinionisti hanno i loro prediletti, mentre io non stavo così simpatica a Maria De Filippi”. Aurora pensa che Tina Cipollari sarebbe obiettiva nella maggior parte delle occasioni, mentre Gianni Sperti no. “Lui è geloso e invidioso, è incattivito con me”, ha affermato la storica protagonista del trono Over.

“Le persone della redazione mi hanno detto che se non mi piaceva nessuno non potevano più invitarmi. Per ora non ho trovato nessuno, quindi è giusto dare la possibilità ad altre persone di mettersi in gioco”, ha concluso la storica protagonista del trono Over. Cosa ne penserà Maria?