Un episodio choc ha scosso il programma Pomeriggio, lasciando la conduttrice Simona Branchetti e i telespettatori sconvolti. Durante una diretta, la Branchetti è stata costretta a chiudere in tutta fretta il collegamento con l’inviata sul posto a causa di un’improvvisa escalation di tensione. “Ehi ehi chiudiamo un attimo, torniamo in studio”, ha esclamato la conduttrice con un’espressione molto preoccupata, mentre sullo schermo andava in onda una scena caotica.

L’episodio è avvenuto nella puntata del 27 giugno. Il programma stava trattando il caso di un omicidio avvenuto a Mascali, in provincia di Catania, dove al culmine di una lite tra vicini un uomo è stato accoltellato a morte. La vittima, Antonio Raciti, aveva 41 anni. Il presunto assassino, Giampiero Blanco, è stato arrestato e portato in carcere.

Simona Branchetti si è collegata in diretta con la sua inviata, Giuliana, giunta sul luogo della tragedia. La giornalista aveva intercettato un testimone, un altro vicino di casa, Paolo. Inizialmente, si era parlato di una lite scoppiata per futili motivi, forse per un commento negativo di Antonio Raciti sulla figlia di Blanco, che avrebbe portato quest’ultimo a estrarre delle forbici e colpire mortalmente Raciti.

Durante l’intervista, però, il testimone oculare ha fornito una versione diversa sul possibile movente. Paolo ha spiegato che i dissapori tra i due vicini andavano avanti da parecchio tempo a causa di una ragazza di cui entrambi si sarebbero invaghiti. Mentre l’intervista era in corso, la ragazza in questione è passata davanti alla telecamera, scatenando il caos.

La donna ha iniziato a battibeccare a distanza con Paolo, che le ha intimato più volte di stare zitta, insultandola. Simona Branchetti ha cercato di riportare la calma: “Adesso, così no. Giuliana, lasciamo stare. Si è calmato Fabio? Se la signora vuole intervenire bene, ma gli insulti in diretta no. Se lei vuole dare la sua versione dei fatti per noi va benissimo e la ascoltiamo. Secondo Fabio c’era una rivalità tra questi due signori, lei ribadisce che c’era questo”.

La ragazza deve aver detto qualcosa a Fabio, che si è agitato e con il dito puntato si è diretto verso di lei. La conduttrice, allarmata, ha deciso di chiudere immediatamente il collegamento: “Però Fabio, non risponda alla signora, eh, ehi, no, no, no. Lasciamo un attimo il collegamento e torniamo in studio“.