Una vera e propria tragedia ha scosso tutti. Una conduttrice tv e cantante è stata uccisa da suo marito a colpi di arma da fuoco, scatenando sgomento tra il pubblico e tra tutti coloro che le volevano bene. Un caso di femminicidio terribile, visto che anche i contorni del delitto sono agghiaccianti. Stando a quanto raccontato, la donna che aveva 40 anni è stata ammazzata davanti ai suoi tre figli.

Questi ultimi hanno tra i 4 e i 14 anni e ora si trovano con i familiari della vittima. La conduttrice tv e cantante è stata quindi uccisa dal marito, poi lui ha deciso di togliersi la vita sparandosi. Anche lui è molto conosciuto per il suo lavoro e nessuno avrebbe mai immaginato che potesse concretizzarsi un tale dramma. Si erano uniti in matrimonio circa 10 anni fa, quindi nel 2014.

La nota conduttrice tv e cantante uccisa dal marito: aveva 40 anni

Come rivelato dal quotidiano Hurriyet, la conduttrice tv e cantante è stata uccisa dal marito al culmine di un litigio. Pare che stessero discutendo per alcuni messaggi, trovati dal coniuge sul cellulare della 40enne. Poi si è scatenata la sua furia omicida, prima di suicidarsi. Il dramma è avvenuto in Turchia, nella capitale Ankara, all’interno della loro abitazione.

Lei è Victoria Vera Blyth, cantante, comica e presentatrice originaria della Repubblica Ceca. Il marito si chiamava David Thomas Blyth e aveva 53 anni. Lavorava come imprenditore nel settore petrolifero. 20 anni fa la donna aveva pubblicato il suo primo album musicale, oltre che la cover di Hotel California, cantata dagli Eagles. Poi si era affermata come co-conduttrice a Morning Show su Europe 2. Vivevano nella nazione turca da circa 5 anni.

Si erano trasferiti in Turchia perché lui aveva lavori nel Medio Oriente. La sorella di Victoria Vera Blyth ha scritto sui social: “È con profonda tristezza e dolore che devo annunciare che la mia amata e bellissima sorella, il sole della nostra vita, ci ha lasciato per sempre”.