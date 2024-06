“Addio a un uomo perbene”. Spettacolo italiano in lutto, se ne va un altro punto di riferimento

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto. All’età di 76 anni è morto nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, l’attore e regista Armando Pugliese. L’artista ha lasciato un segno indelebile soprattutto nel teatro e ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. A dare il triste annuncio è stata la moglie Annarosa su FB: “Armando se n’è andato stamattina nel sonno. Grazie a tutti gli amici per l’ondata di affetto. Risponderemo nei prossimi giorni, trovando un modo per ricordarlo insieme”.

Armando Pugliese lascia la moglie Annarosa e il figlio Giacomo. L’attore era nato a Napoli il 22 settembre 1947. Dopo essersi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma ha lavorato come regista per la cooperativa Teatro Libero. La sua carriera di drammaturgo è decollata grazie all’incontro con Italo Calvino che gli affidò il suo “Barone rampante” per la riduzione teatrale.

La carriera di Armando Pugliese, il cordoglio dei colleghi

Negli anni ’80 Armando Puglise si è trasferito a Mola di Bari dove ha fondato una officina teatrale permanente con la cooperativa Teatro Sud. Tanti gli spettacoli, in tutto 160 regie per i principali teatri stabili italiani, ma ha lavorato anche con le migliori compagnie teatrale private. Ha diretto con la compagnia di Luca De Filippo O scarfalietto di Eduardo Scarpetta, Ogni anno punto e a capo e Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo.

Tra gli spettacoli rimasti nella storia c’è senza dubbio il suo Masaniello, scritto con Elvio Porta e uno spettacolo tratto dall’opera di Curzio Malaparte, La pelle. Tanti i prestigiosi premi vinti dal premio Ubu al Biglietto d’oro Agis a Gli Olimpici del Teatro. Era ancora attivo, la sua ultima direzione è stata La compagnia del sonno di Roberto Alajmo per il Teatro di Napoli nel 2023.

Diversi i film al cinema dove esordì nel 1981 per Manolesta di Pasquale Festa Campanile. Nel 1997 ha recitato nel film a episodi I vesuviani nel 1997 e nel 1999 ha preso parte a “Ferdinando e Carolina” sotto la direzione di Lina Wertmüller. Nel 2002 è in “Volesse il cielo!” di Vincenzo Salemme. Quest’ultimo lo ha salutato così: “Era un artista vivace e curioso, con tratti di grande genialità. Era una persona perbene oltre che un uomo divertente e libero. Addio ad Armando Pugliese con il quale ho avuto occasione di lavorare e vivere momenti di gioia e di affetto”.

