Amazzone professionista e amante della vita sana e dello sport e protagonista del jet set soprattutto negli anni Novanta. Non si vedeva da diverso tempo e dopo l’ultima apparizione pubblica insieme al marito le sue foto sono diventate virali. Una trasformazione a dir poco choc; con un fisico da culturista ed evidenti interventi di chirurgia estetica, soprattutto al naso, devastato dalle tante operazioni a cui si è sottoposta in questi anni.

Le sue foto sono diventati virali sul web, dove tanti utenti hanno commentato la trasformazione con meme e frasi ironiche. “Michael Jackson non è morto”; “Deve essere una delle nuove principesse Disney”, “Fa paura”; “Ma perché si è ridotta così? È un mostro”, “Wow, che differenza in tutte quelle foto. Quindi forse sta attraversando un cambiamento di sesso e sta diventando un uomo”. E poi meme e gif di lottatori di wrestling o body builder.

“Ora vogliamo solo amarci”. La coppia che fa ridere l’Italia si è sposata, un sogno che si avvera





Kalina di Bulgaria, trasformazione choc: com’è diventata (FOTO)

Nei primi giorni di giugno è stata pubblicata una foto, scattata il 29 maggio, che la vede insieme al marito, Kitín Muñoz, alla cerimonia funebre del re Ferdinando I di Bulgaria al Palazzo Vrana a Sofia. Le spoglie del primo re di Bulgaria dopo cinque secoli di dominio ottomano sono rimpatriate per essere sepolte 76 anni dopo la sua morte e Kalina della Bulgaria e il marito hanno presenziato alla cerimonia.

Come si può vedere, Kalina di Bulgaria si è dedicata al sollevamento pesi negli ultimi anni. Anche qualche anno fa era evidente che la principessa avesse un corpo tonico, ma i muscoli delle sue braccia non erano così pronunciati e le foto pubblicate in questi giorni hanno scioccato tutti. Ovviamente i commenti sono stati anche per il suo volto, trasformato da diverse operazioni chirurgiche al naso.

This is Princess Kalina of Bulgaria pic.twitter.com/cqrmMOZGAj — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) June 4, 2024

Secondo quanto dichiarato qualche anno fa dal marito, pare che Kalina sia stata operata per una cancrena alla mascella che aveva intaccato anche il naso, ma in molti credono che gli interventi, poi risultati fallimentari, siano stati effettuati solo per motivi estetici. Nata a Madrid nel 1972, Kalina di Bulgari a è la quinta e unica figlia femmina di Simeone II, l’ultimo zar di Bulgaria, e di sua moglie Margherita. Nel 2002, Kalina ha sposato il navigatore spagnolo Kitín Muñoz e cinque anni dopo i due sono diventati genitori del loro unico figlio Simeone.