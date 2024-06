I due famosi si sono uniti in matrimonio e la festa è scoppiata immediatamente sui social. Ad agosto 2023 fecero impazzire tutti con la proposta a Dubai e ora hanno concretizzato tutto con una cerimonia da sogno. Bellissime ed emozionanti le parole scelte dai due, che sono stati anche apprezzati dal pubblico in una delle trasmissioni Mediaset più interessanti.

I due famosi hanno celebrato così il matrimonio sul social network Instagram: “Un sogno che diventa realtà. Non abbiamo parole per descrivere le emozioni che stiamo vivendo oggi e la bellezza delle persone con cui le stiamo condividendo. Siamo sopraffatti dall’amore. E ci va bene così”. Il sì è arrivato in una residenza periferica della città di Torino nella giornata di lunedì 17 giugno.

Leggi anche: “Presto in 4”. Festa doppia: 1 anno di matrimonio e secondo figlio. La vip di Canale 5 di nuovo incinta





I due famosi tiktoker si sono uniti in matrimonio a Torino

Questi due famosi che hanno festeggiato il loro matrimonio sono noti soprattutto per essere dei tiktoker molto seguiti, avendo ben 800mila follower. Ma sono riusciti anche a sbarcare in televisione in passato, quando decisero di esibirsi a Tu sì que vales nel 2020 con una performance, basata sui video che postano online e che hanno lo scopo di combattere il razzismo attraverso l’ironia.

Gli sposi sono Momo e Raissa, i cui nomi integrali sono rispettivamente Mohamedi Ismail Bayed e Raissa Russi. Lui è musulmano ed è nativo del Marocco, mentre la neo moglie è torinese e cristiana. Oltre ad un video delle nozze, hanno anche pubblicato diverse foto dei fiori di arancio, commentando: “Non ci sono parole“. L’emozione dei due è stata fortissima, infatti in un’istantanea entrambi sono scoppiati a piangere praticamente insieme.

La cerimonia ha avuto luogo precisamente nella palazzina di caccia di Stupinigi. Si conoscono sin dai tempi del liceo, anche se l’amore tra Momo e Raissa è scoppiato diversi anni dopo. Lui dichiarò a Fanpage tempo fa: “Siamo una coppia interculturale, però prima di tutto siamo una coppia. Spero che prima o poi non ci sia più bisogno di specificarlo”.