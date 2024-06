Hanno da poco celebrato il primo anniversario di nozze e con un regalo speciale: un altro figlio o figlia in arrivo. La vip di Canale 5 e il marito calciatore diventeranno genitori per la seconda volta, come annunciato poco fa sui rispettivi canali social. “Con grande emozione vi annunciamo che presto saremo in 4. La tua sorellina, il papà e la mamma ti aspettano“. Con queste parole hanno dato la notizia della seconda gravidanza.

Ad accompagnarle, un dolcissimo video realizzato in giardino in cui mamma, papà (che sono vestiti coordinati) e la piccola Camilla mostrano l’ecografia ai follower. Il post ha collezionato subito una marea di like e di congratulazioni. Cuori e auguri già non si contano sotto il filmato dove la futura mamma bis fa intravedere già un bel pancino.

“Presto in 4”: la vip di Canale 5 di nuovo incinta

Roberta Mercurio e Luca Caldirola sono al settimo cielo. L’ex protagonista di Temptation Island e il calciatore sono già genitori di Camilla, che è nata nel 2021, e un anno fa esatto sono diventati marito e moglie. Si sono sposati il 15 giugno dello scorso anno.

Lei è nota al pubblico di Canale5 per avere partecipato a Temptation Island 2016. Decise di prendere parte al reality dei sentimenti per mettere alla prova la sua relazione con Flavio Zerella ma alla fine il loro percorso si concluse in modo burrascoso. I due riuscirono a recuperare la relazione, dandosi una seconda possibilità, per poi dirsi definitivamente addio nel 2019.

“Voglio essere felice, ricomincio da me”, disse Roberta Mercurio in quella circostanza. Ora, 5 anni dopo, la ritroviamo felicemente sposata con il calciatore e mamma di Camilla e presto di un altro bambino o bambina. Flavio Zerella, invece, è sentimentalmente impegnato con un altro volto di Temptation Island, Nunzia Sansone. I due hanno due figli, Dea e Flavio Domenico, nato pochi mesi fa.