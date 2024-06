“Sì, sì, sì”. La famosa ripete più volte sotto le immagini della romantica proposta di matrimonio del fidanzato storico. Romantica è dire poco: lui si è inginocchiato a bordo di uno yatch nel mare della Riviera Ligure, a Portofino, per chiederle di sposarlo. Ovviamente con un anello da favola, mostrato poi ai fan in una delle gallery dedicate a questo momento di svolta della loro lunga storia d’amore.

“10 anni potrebbero sembrare tanti, ma abbiamo fatto molta strada insieme”, inizia il lungo messaggio che la futura sposa ha scritto per il compagno e socio. “Ci siamo conosciuti nella prima notte di università, siamo diventati migliori amici, poi siamo diventati una coppia, ci siamo lasciati e abbiamo ritrovato la nostra strada insieme. Non avevamo nulla quando ci siamo conosciuti ma il tuo amore e la tua creatività non hanno mai conosciuto confini”, continua la bellissima blogger e modella tedesca.

“Sì, sì, sì”: proposta di matrimonio a Portofino per la bella vip

“Mi hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto realizzare i miei sogni e portarmi in ristoranti e posti bellissimi, se avessi potuto… un giorno. Ricordo ogni passo fatto e tutta l’energia e il cuore che mettiamo per costruire insieme il nostro sogno. Ora, sembra di essere arrivati”, ha scritto ancora Leonie Hanne, che presto giurerà amore eterno ad Alexander Galievsky.

Conclude dicendosi grata di avere il compagno e futuro marito al suo fianco ogni singolo giorno, “per sempre. Io e te”. In un altro post condiviso sempre nelle ultime ore, la modella e imprenditrice mostra l’anello: “Sembrerà per sempre un paradiso con te”, le parole aggiunte nella didascalia.

Leonie Hanne è una famosa influencer tedesca nota soprattutto per il suo blog, Ohh Couture, e per il suo profilo su Instagram, dove conta quasi 5 milioni di follower. Da 10 anni è fidanzata con Alexander Galievsky, con cui gestisce il blog che collabora con aziende importanti come Cartier, Bulgari, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Lancome e Net-A-Porter.